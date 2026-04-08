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Stade Rennais Mercato : ça sent déjà la fin pour ce flop, Haise a accéléré son départ

Par William Tertrin - 8 Avr 2026, 21:00
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Arrivé cet hiver comme l’un des visages du renouveau offensif du Stade Rennais, Yassir Zabiri vit des débuts bien plus compliqués que prévu en Ligue 1. À tel point qu’en interne, l’hypothèse d’un prêt dès la saison prochaine commence déjà à circuler.

Un transfert ambitieux pour tourner la page Meïté

Le pari était clair. Après le départ de Kader Meïté vers l’Arabie saoudite pour plus de 30 millions d’euros, Rennes a misé sur la jeunesse et le potentiel en recrutant Zabiri pour environ 10 millions d’euros en provenance du FC Famalicão.

Formé à l’Académie Mohammed VI et révélé au grand public lors de la Coupe du monde U20 2025 remportée avec le Maroc, l’attaquant était considéré comme l’une des pépites les plus prometteuses de sa génération. Meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations, il incarnait un profil moderne : vitesse, projection et efficacité devant le but.

Sur le papier, tout semblait aligné pour une intégration rapide en Ligue 1.

Une adaptation brutale à la Ligue 1

Mais la réalité du championnat français s’avère bien différente. Depuis son arrivée début février, Zabiri peine à se faire une place dans la rotation offensive. Son temps de jeu reste très limité (26 petites minutes), signe qu’il n’a pas encore convaincu le staff.

Le jeune attaquant, âgé de seulement 21 ans, découvre un championnat réputé exigeant sur le plan physique et tactique. En interne, plusieurs constats émergent :

  • Un déficit dans les duels
  • Des difficultés à suivre l’intensité du haut niveau
  • Un manque de repères tactiques

Autant d’éléments qui freinent son adaptation, malgré un potentiel toujours reconnu. Comme beaucoup de jeunes attaquants, il doit franchir un cap important pour exister en Ligue 1.

Un changement de contexte qui complique tout

Autre facteur non négligeable : le changement d’entraîneur. Initialement validé dans le projet sportif précédent, Zabiri évolue désormais sous les ordres de Franck Haise, dont les exigences tactiques sont élevées. Logiquement, les choix du coach rennais devraient donc accélérer le départ de Zabiri cet été.

Ce nouveau contexte pourrait expliquer en partie son intégration difficile. Le système et les attentes ne sont plus forcément ceux envisagés lors de sa signature.

Vers un prêt dès cet été ?

Face à cette situation, une question commence à émerger en coulisses : faut-il prêter Zabiri ?

L’idée ferait son chemin, selon JeunesFooteux, avec l’objectif de :

  • Lui offrir du temps de jeu régulier
  • Lui permettre de s’endurcir physiquement
  • Protéger un investissement important

Un prêt apparaît comme une solution logique pour accompagner sa progression sans griller les étapes. Rennes, réputé pour valoriser les jeunes talents, pourrait ainsi temporiser plutôt que de précipiter son développement.

Un potentiel intact malgré tout

Malgré ces débuts compliqués, rien n’est remis en cause sur le fond. Zabiri reste un joueur à fort potentiel, capable de s’imposer à moyen terme. La question n’est donc pas de savoir s’il réussira, mais quand et dans quel contexte.

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