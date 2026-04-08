RC Lens : un ancien de l’ASSE sort les griffes et allume Pierre Sage

La lourde défaite du RC Lens (0-3) sur la pelouse du LOSC dans le derby du Nord samedi dernier a marqué un tournant dans la saison des Sang et Or. Après ce revers net et sans appel, l’entraîneur lensois Pierre Sage a tenté de recadrer les ambitions du club, préférant désormais viser une qualification en Coupe d’Europe, plutôt que la course au titre de Ligue 1. Une sortie qui n’a pas manqué de susciter de vives réactions dans le microcosme du football français.

Lens perd du terrain et de la confiance

En effet, Lens s’est incliné 3-0 face à son rival lillois dans une prestation très décevante. La victoire lilloise relègue désormais Lens à quatre points du PSG, leader avec un match en moins, et fragilise sérieusement les espoirs artésiens de titre.

En conférence de presse, Pierre Sage n’a pas esquivé la situation :

« Si la course au titre en prend un coup ? Oui… nous, on veut la qualification en Ligue des Champions. Comme Lille reprend trois points, on regarde dans le rétroviseur et il va falloir appuyer sur l’accélérateur. »

Le technicien a ainsi admis que Lens devait désormais se concentrer sur ses poursuivants au classement, et non plus sur la tête du championnat.

Une communication qui dérange Pascal Dupraz

Pour Pascal Dupraz, ancien entraîneur de l’ASSE notamment et devenu consultant, ce discours est mal venu. Sur les ondes de RMC, il a jugé que Sage avait manqué d’audace, et surtout qu’il avait communiqué maladroitement après la défaite.

Dupraz a été sans détour :

« Tout ce que Pierre Sage a dit hier en conférence de presse, je l’aurais dit aujourd’hui aux joueurs. Mais jamais un seul instant je n’aurais dit “il faut regarder dans le rétro”, pour annoncer à la France entière que peut-être Pierre Sage a un peu la trouille ! »

Et il a poursuivi :

« Je l’aurais dit aux joueurs, mais pas devant les journalistes. »

Pour Dupraz, exposer ce type de message publiquement revient à diffuser une forme de doute au sein de l’effectif et à l’extérieur, ce qui pourrait s’avérer contre-productif dans une phase décisive de la saison.

Une équipe en quête de réaction

Malgré ce débat, plusieurs voix au sein du club estiment que Lens a les ressources pour se reprendre rapidement après ce faux pas. Cette saison, les Sang et Or ont toujours su rebondir après des revers, et l’objectif d’une 2e place est plus que jamais à portée, avec 9 points d’avance sur la 3e.

Les joueurs lensois devront néanmoins attendre encore quelques jours avec la réception de Toulouse le 17 avril prochain pour sonner la révolte, étant donné que la rencontre face au PSG de ce samedi a été reportée. À la place, un match amical contre le FC Rouen est organisé, à 14h.