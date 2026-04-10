ASSE : une mauvaise nouvelle tombe pour Montanier avant Dunkerque

Dunkerque arrivera ce week-end à Saint-Étienne avec quasiment toutes ses forces vives.

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception de Dunkerque, pour le compte de la 30e journée de Ligue 2, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Philippe Montanier, a annoncé plusieurs bonnes nouvelles concernant son effectif, avec notamment la titularisation prévue de Gautier Larsonneur et les retours de Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber.

« Ça va de mieux en mieux pour tout le monde. On avait une journée ce jeudi avec deux options pour les joueurs : rester en salle ou sortir s’entrainer dehors. El Jamali et Tardieu restent forfaits. Pour Nadir El Jamali, tout se passe bien. Il voit le chirurgien la semaine prochaine. Joao Ferreira a repris les contacts cette semaine. Mahmoud Jaber est sélectionnable, tous les feux sont au vert le concernant, il a repris totalement cette semaine. En ce qui concerne Kevin Pédro, plus de peur que de mal. Il a redémarré l’entrainement normalement mardi. Gautier Larsonneur démarrera le match contre Dunkerque, c’est notre gardien numéro 1 et capitaine. Maxime Bernauer était au repos car il s’est beaucoup entrainé. Il a recommencé dimanche avec ce match avec la réserve, c’était prévu que lui et Djylian N’Guessan soient aussi en repos et en récupération aujourd’hui. »

Dunkerque est quasiment au complet pour se déplacer dans le Chaudron

Du côté de Dunkerque, Albert Sánchez a, lui aussi, fait le point sur l’état de son effectif avant cette rencontre. Seuls Abner, blessé, et Aristide Zossou, suspendu, manqueront à l’appel pour ce déplacement sur la pelouse de l’ASSE. « Au niveau de notre effectif, Abner est blessé. Aristide Zossou est, de son côté, suspendu et manquera donc la rencontre. Tous les autres joueurs sont prêts pour jouer ce match. Concernant Zossou, je ne pense pas que nous ayons fait appel. Nous avons accepté la décision arbitrale. »