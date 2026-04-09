Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Dunkerque (20h), Philippe Montanier a donné des nouvelles du groupe de l’ASSE. Et elles sont excellentes !

Cascade de bonnes nouvelles du côté de l’ASSE. Présent en conférence de presse, Philippe Montanier a affiché un discours résolument optimiste à l’approche de la réception de Dunkerque (samedi, 20h). « Ça va de mieux en mieux pour tout le monde, l’infirmerie se vide ! », a-t-il lancé, soulagé. Un constat qui tranche avec les dernières semaines marquées par de nombreuses absences.

Larsonneur de retour, Pedro aussi

La principale annonce concerne Gautier Larsonneur. Le gardien de l’ASSE est désormais apte et sera titulaire face à USL Dunkerque. Un retour majeur pour stabiliser la défense des Verts. Autre bonne nouvelle : Kévin Pedro a repris l’entraînement normalement.

Une excellente nouvelle pour un joueur devenu essentiel cette saison. Dans la même dynamique, Mahmoud Jaber est désormais sélectionnable, tandis que João Ferreira a repris avec contacts cette semaine. Des retours qui offrent davantage de solutions au staff.

Encore quelques absents

Tout n’est pas encore parfait pour autant. Florian Tardieu et Nadir El Jamali restent indisponibles, tandis que certains joueurs poursuivent un travail individualisé à l’image de Abdoulaye Kanté. Mais l’essentiel est ailleurs : l’ASSE récupère progressivement ses forces vives au moment clé de la saison. Face à USL Dunkerque, les Verts auront une belle opportunité de confirmer leur dynamique avec un groupe renforcé.

Avec ces retours, l’ASSE semble armée pour aborder ce rendez-vous avec ambition. Et cette fois, tous les voyants sont (presque) au vert même si le coach des Verts se méfie de Dunkerque : « C’est une équipe difficile à jouer avec un vrai style de jeu, qui joue et qui va sûrement se déplacer de manière audacieuse. De match en match, le profil de nos adversaires est différent. On l’a vu à Nancy, c’est dur d’imposer son jeu, même quand on a la mainmise sur le ballon. Ça reste notre principal objectif. » Coup d’envoi, samedi à 20h.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2