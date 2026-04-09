18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Révélation de l’ASSE cette saison, Kevin Pédro (20 ans) attise les convoitises en vue du mercato et pourrait être sollicité cet été.

Kévin Pédro s’impose comme l’une des sensations de la saison à l’ASSE. Déjà surveillé par la Real Sociedad, comme But! vous l’a annoncé en exclusivité le mois dernier, son profil attire désormais d’autres clubs européens, prêts à investir pour le recruter. Mais un facteur pourrait accélérer son départ : la situation en Espagne.

Le Real Madrid s’intéresse à Jon Martin

Selon El Mundo, le Real Madrid suit de près Jon Martin, défenseur central de 19 ans évoluant à la Real Sociedad. International espoirs avec l’Espagne et sous contrat jusqu’en 2031, Martin dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros, ce qui pourrait pousser les Merengues à passer à l’action dès le prochain mercato estival.

Une opportunité pour la Real Sociedad ?

Si le Real Madrid recrute Martin, la Real Sociedad se retrouvera avec un défenseur en moins et des liquidités supplémentaires. Cette situation pourrait alors ouvrir la porte à Kévin Pédro, que la Real Sociedad suit déjà de près, et faciliter un transfert cet été. Pour l’instant, Kilmer Sports Ventures reste campé sur sa stratégie initiale mais les lois du marché sont toujours aléatoires. L’ASSE n’en est pas épargnée.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)