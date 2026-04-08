ASSE : une grosse nouvelle tombe pour le match face à Dunkerque

Ce samedi, l’ASSE reçoit l’USL Dunkerque au stade Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Une rencontre très attendue par les supporters stéphanois, malgré la fermeture du Kop Sud, suspendu pour le deuxième et dernier match après une sanction de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Un Chaudron toujours amputé, mais une affluence record espérée

Comme face à Annecy, le célèbre Kop Sud ne sera pas présent pour encourager les Verts, privant le Chaudron d’un de ses principaux foyers d’ambiance. Pour autant, l’ASSE espère un nouveau “guichets fermés” autour de 30 000 spectateurs, un chiffre exceptionnel compte tenu de la suspension partielle de la tribune emblématique.

Selon les informations de EVECT, déjà 26 000 billets ont été vendus pour cette affiche, preuve de l’engouement des supporters malgré les contraintes.

Pour compenser la fermeture du Kop Sud, le club a décidé d’ouvrir une partie des deux balcons des tribunes Jean Snella et Charles Paret, offrant ainsi davantage de places aux fans présents au Chaudron.

Un match décisif dans la course à la montée

Sur le plan sportif, cette réception de Dunkerque intervient à un moment clé de la saison. À cinq journées de la fin du championnat, chaque point compte dans la quête du titre et de la montée en Ligue 1.

L’ASSE, actuelle 2e au classement de Ligue 2 avec un seul point d’avance sur la 3e place, souhaite capitaliser sur l’avantage de jouer à domicile pour conforter sa position et continuer son ascension vers l’élite du football français.

Un contexte de passion malgré les restrictions

Même amputé de l’un de ses principaux groupes de supporters, Geoffroy-Guichard reste l’un des stades les plus attractifs de Ligue 2, capable de rassembler une affluence bien supérieure à la moyenne du championnat.

Ce match-là face à Dunkerque sera d’autant plus symbolique, étant donné que les groupes de supporters ultras de l’ASSE ont appelé à un rassemblement avant la rencontre pour montrer leur mobilisation, alors qu’ils sont menacés par une procédure de dissolution lancée par le ministère de l’Intérieur. Ce rassemblement est prévu à 16 h 30 au Parc François Mitterrand.