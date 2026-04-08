Malgré le match nul à Nancy (1-1), l’ASSE prépare la réception de Dunkerque (samedi, 20h) dans le plus grand des conforts.

L’ASSE se prépare à accueillir Dunkerque samedi soir à Geoffroy-Guichard (20h) avec un moral au beau fixe. Et des bonnes nouvelles en bandoulière. Aucune équipe n’a par exemple battu les Verts deux fois cette saison et seule l’USLD pourrait tenter l’exploit. Mais après avoir compté seulement 3 points de retard à la trêve hivernale, Dunkerque accuse désormais 14 longueurs de retard sur les Verts et sont sur une mauvaise dynamique.

La Ligue 1 se rapproche à grands pas

Les chiffres sont parlants : à cinq journées de la fin, les hommes de Philippe Montanier n’ont plus que 21% de chances de finir champions, mais selon Fabien Torre, maître de conférences en informatique à l’Université Lille 3, ils ont 67% de chances de finir dans le top 2, synonyme de remontée directe en Ligue 1. Depuis l’arrivée de Montanier, l’ASSE a pris 20 points sur 24 possibles, ce qui leur assure 94% de chances de terminer sur le podium, 99% dans le top 4 et quasi-certainement un top 5.

Gaillouste, un bilan favorable à l’ASSE

Dernière bonne nouvelle côté terrain : Pierre Gaillouste sera au sifflet samedi. L’arbitre a déjà officié six fois pour l’ASSE, avec un bilan légèrement favorable : 3 victoires et 2 défaites. La seule fois qu’il avait arbitré dans le Chaudron, lors d’un match contre Clermont, les Verts avaient renversé la situation après avoir été menés 0-2 à la 78e minute, grâce à des buts de Arnaud Nordin, Jean-Philippe Krasso et Saïdou Sow. Tout semble donc sourire à Saint-Étienne avant la réception de Dunkerque.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2