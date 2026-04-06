Loïc Perrin révèle une nouvelle méthode pour séduire les meilleurs joueurs à l’ASSE : des dossiers ultra-détaillés et un plan de développement personnalisé dès le recrutement.

L’ASSE prépare son mercato estival avec une approche inédite. Loïc Perrin, directeur sportif, s’est confié au Podcast « Vert sans filtre » sur une méthode innovante qui pourrait devenir un vrai atout pour attirer des talents ambitieux. « C’est un département que les actionnaires ont voulu développer, qu’on appelle ‘développement individuel du joueur’, et ça commence dès le recrutement. Quand on s’intéresse à un joueur, on monte un dossier car aujourd’hui on a la chance d’avoir plein de données différentes, donc on les utilise », explique Perrin.

Désormais, l’ASSE ne se limite pas à observer les points forts : il met l’accent sur les axes d’amélioration. « On crée aussi une vidéo de présentation du joueur avec les points forts, mais on axe surtout sur les points faibles pour dire au joueur : ‘voilà sur quoi on va travailler avec toi sur la durée de ton contrat’. Je pense que c’est un atout pour recruter certains joueurs qu’on n’aurait peut-être pas faits, car il y a beaucoup de concurrence », explique Perrin.

L’ASSE se positionne comme un club tremplin

Le concept est simple : l’ASSE se positionne comme un club tremplin. Chaque joueur bénéficie d’un plan de développement individuel et d’un suivi régulier tout au long de la saison. « Cela se traduit par des séances individuelles sur certains axes définis, mais aussi des séances vidéo. Je trouve que c’est un atout pour nous” » ajoute ld directeur sportif des Verts.

Cette méthode permet à l’ASSE de se distinguer dans un marché saturé. Les jeunes talents savent qu’ils auront un encadrement personnalisé et un plan concret pour progresser, ce qui renforce l’attractivité du club. En clair, Kilmer et Perrin veulent transformer le recrutement en arme stratégique : combiner data, suivi individualisé et projections de développement pour attirer des joueurs ambitieux et préparer un effectif capable de briller dès la montée en Ligue 1.