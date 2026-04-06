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ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Dunkerque 

Par Bastien Aubert - 6 Avr 2026, 09:00
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Maxime Bernauer (ASSE)

Après le nul décevant à Nancy, Philippe Montanier peut s’appuyer sur des motifs d’espoir avant de recevoir Dunkerque (samedi, 20h).

La grisaille de Nancy semble derrière l’ASSE… au moins un peu. Après le nul décevant (1-1) samedi à Nancy, Philippe Montanier peut désormais s’appuyer sur des motifs d’espoir pour préparer la réception de USL Dunkerque (samedi, 20h).

Des performances individuelles rassurantes

À Nancy, Mickaël Nadé a été le défenseur le plus solide de l’ASSE en première mi-temps avant d’être remplacé à la pause par Chico Lamba, auteur d’une entrée convaincante. Cette rotation a permis de conserver une assise défensive et de donner des signaux positifs à Montanier. Offensivement, Irvin Cardona a brillé. Meilleur Vert sur le terrain, il a provoqué le penalty raté par Davitashvili et offert sur un plateau l’égalisation à Stassin. Joshua Duffus a également été décisif, avec une frappe puissante à la 76e et des courses percutantes qui ont dynamisé la fin de match des Verts.

Bernauer a rejoué en 2026

Autre bonne nouvelle pour Montanier : Maxime Bernauer est sur le retour. Remis d’une blessure au ménisque, le défenseur de 27 ans a disputé 70 minutes avec la réserve dimanche contre Toulouse. Titularisé dans l’axe, il a retrouvé le rythme et apporte une option supplémentaire pour la défense stéphanoise. D’autres jeunes Verts ont montré qu’ils avaient des jambes : Annan, Soumahoro, Gadegbeku, Eymard et Miladinovic ont tous participé à la rencontre, preuve que le vivier stéphanois est prêt à apporter de la fraîcheur.

Des motifs d’espoir avant Dunkerque

Montanier pourra ainsi compter sur des joueurs clés en forme et un groupe en progrès, malgré la défaite de la réserve (0-1) : Bernauer pourrait revenir progressivement dans l’équipe première, tandis que les jeunes apportent de la profondeur. Samedi soir, au stade Geoffroy-Guichard, le message est clair : l’ASSE a les armes pour renouer avec la victoire et préparer la fin de saison avec confiance. Les supporters stéphanois peuvent nourrir de réels espoirs de relance face à USL Dunkerque.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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