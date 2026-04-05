ASSE : l’IA conseille Montanier sur la concurrence entre Larsonneur et Maubleu

Ce samedi soir, alors que l’on pensait voir Gautier Larsonneur revenir dans les cages de l’ASSE face à Nancy (1-1), Philippe Montanier a finalement choisi de maintenir sa confiance à Brice Maubleu. De plus, Larsonneur n’était même pas sur la feuille.

Les supporters veulent de la concurrence pour Larsonneur

Après le match, le coach stéphanois s’est un peu agacé sur le sujet : « Je n’ai pas à me justifier des choix que je fais. On fait le meilleur onze de départ en fonction des derniers matchs, de la semaine d’entrainement, de l’adversaire… C’est ce qui guide les choix. On est toujours invaincus, on va bien récupérer et d’autres combats nous attendent ».

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les supporters qui ont été séduits par Maubleu, rassurant depuis qu’il est titulaire. Certains voient même d’un très bon œil que Larsonneur soit concurrencé. On a alors demandé à l’IA ce qu’elle en pensait, et elle s’est rangée du côté des fans stéphanois.

L’IA valide pour Maubleu

« Philippe Montanier a raison de continuer à faire (au moins temporairement) confiance à Brice Maubleu plutôt que de précipiter le retour de Gautier Larsonneur dans les buts de l’ASSE.

Maubleu est en pleine forme et rassurant : À 36 ans, l’ancien Grenoblois fait un intérim très solide depuis la blessure de Larsonneur. Il a enchaîné plusieurs titularisations (dont un clean sheet à Grenoble, son ancien club), avec des performances décisives et une sérénité évidente. Montanier l’a encensé à plusieurs reprises : il parle d’un « gardien de haut niveau », d’un « coéquipier modèle » et d’un « profil idéal » qui véhicule les bonnes valeurs à l’entraînement. Le coach semble vraiment « rassuré » de l’avoir.

Larsonneur revient de blessure : Le capitaine (touché au quadriceps/psoas en mars) a repris l’entraînement, mais Montanier privilégie clairement la prudence. Le mettre tout de suite titulaire risquerait une rechute, surtout dans une fin de saison importante pour l’ASSE. Le coach a d’ailleurs dit qu’il n’avait « pas à se justifier » sur ses choix et qu’il trouvait l’équipe avec Maubleu « légitime pour démarrer ».

Le contexte de concurrence : Maubleu n’est pas un simple bouche-trou. C’est un gardien expérimenté qui connaît très bien le niveau et qui performe quand on fait appel à lui. Ça permet de gérer l’effectif intelligemment. Larsonneur reste le numéro 1 logique à long terme, mais rien ne presse si Maubleu tient le choc.

En résumé : tant que Maubleu ne craque pas et que Larsonneur n’est pas à 100 %, continuer avec le vétéran est le choix le plus rationnel et le plus safe. Montanier protège son effectif et récompense la bonne forme du moment. Après, si Maubleu commence à montrer des signes de fatigue ou si Larsonneur est vraiment revenu à son meilleur niveau sans risque, le retour du capitaine sera logique. Mais pour l’instant, je trouve que Montanier gère bien cette hiérarchie des gardiens », nous a-t-elle répondu.

Reste à voir qui gardera les cages de l’ASSE dès le prochain match face à Dunkerque samedi prochain dans le Chaudron.