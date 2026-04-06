ASSE : Montanier pointé du doigt après le match nul à Nancy

L’ASSE a concédé un match nul laborieux (1-1) sur la pelouse de Nancy samedi soir, dans une rencontre où les Verts ont longtemps paru sans rythme ni inspiration, avant d’arracher l’égalisation dans les arrêts de jeu grâce à Lucas Stassin.

Une prestation en demi-teinte qui fait débat

Dès les premières minutes, l’ASSE a subi. Nancy a ouvert le score très tôt par Zakaria Fdaouch (6ᵉ), profitant d’une défense stéphanoise trop passive. Les Verts ont ensuite eu une occasion de revenir avant la pause mais ont manqué un penalty, raté par Zuriko Davitashvili, avant de finalement égaliser dans les dernières secondes grâce à Stassin.

Cette performance a suscité de nombreuses critiques, notamment sur le manque d’intensité, de rythme et de cohésion technique. Sur l’ensemble de la rencontre, l’équipe a semblé manquer de fluidité, et ce malgré une domination statistique en seconde période.

Montanier dans la tourmente

Au coup de sifflet final, Philippe Montanier, l’entraîneur de l’ASSE, a lui-même reconnu que l’équipe n’avait pas été au niveau : « …le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur », a-t-il déclaré en conférence de presse, pointant notamment un rythme de jeu trop monocorde et une première mi-temps très moyenne.

Cette réaction publique alimente le débat sur les choix tactiques et la préparation mentale de l’équipe, alors que l’ASSE reste bien engagée dans la course à la montée en Ligue 1. Le coach a insisté sur la nécessité de mieux gérer l’alternance des performances et d’éviter les baisses de régime face à des adversaires réputés plus faibles.

Un système et des choix qui divisent

La reconduction du même système et onze de départ que lors du large succès contre Annecy (4-0) avant la trêve internationale a également été pointée du doigt par certains observateurs et supporters, estimant que l’équipe n’a pas su s’adapter au contexte du match à Nancy. Dans la « Chronique de Joss Randall » sur Peuple Vert, on le dit ouvertement :

« Samedi, Montanier, lui non plus, n’a peut-être pas été tout à fait au niveau. Reprendre le même système et les mêmes hommes que contre Annecy ? L’idée semblait logique. Déjà au regard du souverain poncif du « on ne change pas une équipe qui gagne ». Sauf qu’il faut quand même regarder comment et contre qui elle avait gagné… Car cette fois, la même compo s’est révélée bancale, validant ainsi l’adage qu’en foot, la vérité d’un match est rarement celle du match suivant. Parce que le contexte n’était pas le même. Parce que Nancy n’a pas joué très haut façon kamikaze comme l’avait fait Annecy. Et parce que certains joueurs n’avaient pas les mêmes jambes, ni visiblement la même envie »

Ce choix tactique, bien que logique sur le papier, n’a pas produit l’effet escompté face à une équipe nancéienne très regroupée défensivement. Les critiques se sont notamment concentrées sur le manque de solutions offensives et la faible intensité globale, remettant en question l’efficacité du 3-4-3 dans ce contexte particulier.

Un point salvateur mais pas rassurant

Sur le plan comptable, ce point permet à l’ASSE de préserver sa place dans le haut du classement de Ligue 2, dans une journée marquée par de nombreux matchs nuls.

Mais sportivement, la prestation laisse un goût amer : une équipe capable du meilleur (victoire 4-0 contre Annecy) peut aussi proposer l’un de ses pires matchs de la saison, soulignant une irrégularité préoccupante à quelques semaines de la fin du championnat.