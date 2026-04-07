L’ASSE anticipe déjà sa montée en Ligue 1 et prépare une vague de départs cet été. Selon les informations de But!, Kilmer Sports Ventures veut clarifier l’effectif, avec plusieurs joueurs en fin de contrat et d’autres poussés vers la sortie. Objectif : faire de la place pour lancer un nouveau cycle.

L’ASSE planche déjà sur une révolution dans son effectif à l’approche de la saison 2026/2027. Selon Peuple Vert, certains contrats arrivent à expiration et des choix stratégiques seront pris pour renforcer l’équipe et préparer la montée en Ligue 1. Parmi les joueurs concernés : Florian Tardieu, Dennis Appiah et Brice Maubleu, dont les contrats arrivent à terme.

Adieu aux fins de contrat ?

Leur départ serait quasiment acté, permettant de libérer de la masse salariale et d’ouvrir des opportunités pour de nouvelles recrues adaptées aux exigences de la Ligue 1. D’autres profils seraient également poussés vers la sortie. C’est le cas d’Ebenezer Annan et Joao Ferreira, qui pourraient être transférés ou vendus pour profiter de leur valeur marchande. Quant à Luan Gadegbeku et Paul Eymard, des prêts sont envisagés afin qu’ils gagnent du temps de jeu et continuent leur progression, tout en gardant une option de retour pour l’ASSE.

Kilmer veut lancer un nouveau cycle…

Cette stratégie traduit la volonté de Kilmer et de l’état-major stéphanois : avoir un effectif plus homogène, compétitif et adapté à la montée, tout en permettant une régénération avec l’intégration de jeunes talents. Si l’objectif immédiat en haut lieu reste sportif, But! confirme ce rafraîchissement annoncé et ajoute que Kilmer Sports Ventures recrutera en conséquence en cas de montée en Ligue 1. Les départs seront compensés et des renforts seront agrégés, selon les besoins.

… et éviter les erreurs de la phase 1

S’il est encore trop tôt pour définir le montant de l’enveloppe allouée au mercato, les dirigeants stéphanois devraient délier les cordons de la bourse pour éviter de commettre les erreurs de leur première expérience dans l’élite. Ces derniers mois, le renforcement de la cellule recrutement de l’ASSE va dans ce sens. En cas de validation en Ligue 1, l’été qui arrive s’annonce donc animé dans le Forez, avec un objectif clair : préparer une équipe prête à briller dès la reprise du championnat. Les supporters stéphanois doivent s’attendre à des mouvements massifs, des départs ciblés avec pour objectif d’offrir un nouvel élan à l’ASSE et de poser les bases d’une saison réussie à l’échelon supérieur.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2