ASSE : bonne nouvelle pour les Magic Fans et Green Angels !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

C’est une situation tendue… mais qui pourrait tourner en faveur des supporters. Alors que les AS Saint-Étienne voit ses groupes ultras historiques de nouveau menacés, une mobilisation d’ampleur vient complètement rebattre les cartes.

Les Magic Fans 1991 et les Green Angels 1992 font face à une nouvelle procédure de dissolution. Mais cette fois, ils ne sont clairement pas seuls.

Une menace bien réelle… mais contestée

Un an après avoir obtenu un sursis de la part du ministère de l’Intérieur, les deux groupes stéphanois sont de nouveau dans le viseur des autorités.

En cause : plusieurs incidents récents, notamment des affrontements avant un match à Grenoble. Ces événements ont conduit à des sanctions individuelles, mais servent aujourd’hui de base à une procédure plus large.

Les groupes ont été notifiés d’un passage en commission prévu le 13 avril. Une échéance décisive pour leur avenir.

Une mobilisation nationale qui change tout

Mais c’est là que la situation bascule.

Pas moins de 62 associations de supporters à travers la France sont montées au créneau pour dénoncer cette procédure. Un soutien massif, rare, qui donne une toute autre dimension au dossier.

Dans leur communiqué, ces associations pointent un décalage profond entre la réalité du terrain et la décision envisagée :

« La sidération est aujourd’hui partagée par l’ensemble de nos interlocuteurs aux échelles nationale et locale : associations de supporters, clubs, service de renseignement territorial, stadiers, joueurs et élus locaux. »

« Tous constatent le décalage total entre le discours du ministère de l’Intérieur et la réalité des terrains. »

Un message fort, qui dépasse largement le cadre stéphanois.

Notre passion ne se dissout pas, édition 2026.



Communiqué historique de 62 associations de supporters de toute nature et de tout club contre les dangereux projets de dissolutions des Magic Fans et Green Angels. pic.twitter.com/FNMDs5v2rr — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) April 7, 2026

Un rapport de force en train d’évoluer

Ce soutien généralisé pourrait peser lourd dans la balance.

Clubs, acteurs locaux, supporters à l’échelle nationale : rarement une telle unanimité s’est dessinée autour de groupes ultras menacés.

Pour les Magic Fans et les Green Angels, c’est une vraie bonne nouvelle. Cette mobilisation renforce leur crédibilité et met la pression sur les décideurs.

Un verdict très attendu

Rien n’est encore joué, mais le contexte a changé.

Là où la procédure semblait suivre son cours, elle fait désormais face à une contestation massive. Et dans ce type de dossier, l’opinion et le rapport de force comptent.

Les supporters stéphanois peuvent donc garder espoir.

Le 13 avril sera décisif. Mais une chose est sûre : les Magic Fans et les Green Angels n’ont jamais été aussi soutenus.