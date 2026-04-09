ASSE Mercato : un mercato flamboyant avec un nouveau directeur sportif en vue pour Kilmer Sports ?

Si Grégory Lorenzi ne devrait pas être l’heureux élu, l’ASSE ne serait pas contre l’arrivée d’un directeur sportif en prévision d’un mercato flamboyant et de la Ligue 1.

Préparer l’avenir, c’est savoir anticiper. Et les dirigeants de l’ASSE l’ont bien compris. Si l’objectif numéro 1 est de valider la promotion des Verts en Ligue 1, But! affirme que Kilmer Sports Ventures songe à muscler son jeu en vue d’un retour dans l’élite. En renforçant sa cellule recrutement, comme c’est le cas depuis plusieurs mois, mais aussi en nommant un nouvel architecte à la direction sportive.

Le nom de Maurice susurré

La rumeur éventée par L’Équipe ce mardi au sujet de Grégory Lorenzi ne serait ainsi pas innocente. Même si le profil du Brestois a déjà pu être un sujet de réflexion en interne, il devrait prendre un autre élan. Du côté de l’ASSE, un autre nom surprenant a été susurré autour du club : Florian Maurice.

Deux ans après son arrivée à l’OGC Nice, le directeur sportif négocie son départ du Gym et a testé le marché pour rebondir cet été. Son profil lyonnais et ses appétences salariales ne collent pas avec l’ASSE. Selon nos informations, cela n’empêche pas Kilmer Sports Ventures d’envisager un nouvelle figure de proue à la cellule recrutement.

Gazidis prêt à activer son réseau ?

Selon nos informations, d’autres profils sont étudiés par les dirigeants de l’ASSE pour le poste, dont celui d’un technicien passé par de grands clubs italiens et qu’Ivan Gazidis pourrait avoir côtoyé lors de ses expériences passées dans le monde du football.

L’heureux élu serait alors chargé de chapeauter la cellule recrutement, déjà bien garnie, et de préparer le mercato en amont en adéquation avec la stratégie déjà en place. Son réseau serait riche et à l’international. À ce titre, nos sources assurent que, quoi qu’il arrive, les départs seront compensés avec un recrutement massif axé pour la L1 (un minimum de 5 recrues évoqué).

Kilmer prêt à lancer la phase 2 du projet

Rien n’est encore gravé dans le marbre, notamment pour un Loïc Perrin qui reste actif en interne, mais Kilmer Sports Ventures envisage de passer un cap en cas de retour en Ligue 1 cet été. Ce dernier point reste la clé de la voûte du projet.

En interne, si tout est validé, l’idée générale serait de lancer le « deuxième étage de la fusée » pour arriver fin prêt à la reprise du championnat et éviter les couacs du début de mandat stéphanois en 2024. Pas une révolution au sens large du terme, juste la suite logique d’un projet ambitieux auquel Larry Tanenbaum croit vraiment pour le peuple vert.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2