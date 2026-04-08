ASSE : les prédictions sont bonnes pour les Verts, mauvaises nouvelles pour Troyes et Le Mans

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À l’approche du sprint final, une tendance forte se dégage en Ligue 2 : l’AS Saint-Étienne est en train de prendre un sérieux avantage dans la course à la montée. Et les projections statistiques viennent confirmer cette dynamique très positive.

Selon les données analysées et relayées par Fabien Torre, les Verts sont aujourd’hui dans une position idéale pour retrouver la Ligue 1… tout en mettant la pression sur leurs concurrents directs.

Une montée qui se rapproche à grands pas

Avec 54 points, l’ASSE coche toutes les cases. Les probabilités sont très favorables : 67 % de chances de terminer dans le top 2, synonyme de montée directe.

Encore plus impressionnant, leur présence dans le top 3 est estimée à 94 %. Autant dire que sauf énorme surprise, Saint-Étienne devrait rester au cœur de la lutte jusqu’au bout.

Dans une fin de saison souvent imprévisible, ces chiffres placent clairement les Verts en position de force.

Le titre loin d’être hors de portée

Mais la vraie bonne nouvelle pourrait bien être ailleurs.

Malgré un ESTAC Troyes annoncé favori, l’ASSE reste pleinement dans la course au titre. Les projections lui accordent encore 21 % de chances de terminer champion.

Un scénario crédible, surtout si Troyes connaît un passage à vide. Avec un total estimé autour de 66 points pour décrocher la première place, les Verts savent désormais exactement où ils doivent aller.

La pression change donc de camp.

Troyes et Le Mans sous pression

Si Saint-Étienne avance sereinement, ce n’est pas forcément le cas de ses concurrents.

Troyes reste leader des projections, mais n’a plus de marge. Le moindre faux pas pourrait relancer complètement la course.

Derrière, le Le Mans FC continue d’y croire, avec une dynamique intéressante. Mais les probabilités restent moins favorables que pour les Verts, notamment pour la montée directe.

Dans ce contexte, chaque journée pourrait rebattre les cartes.

Les Verts ont leur destin entre les mains

La feuille de route est claire pour Saint-Étienne.

Avec quelques victoires supplémentaires, la montée peut être rapidement sécurisée. Et en maintenant la pression sur Troyes, le titre devient un objectif réel.

Les probabilités sont excellentes, la dynamique est là, et le calendrier pourrait jouer en leur faveur.

Reste désormais à conclure.

Car si les chiffres sont bons, c’est bien sur le terrain que tout se décidera. Mais une chose est sûre : pour l’ASSE, cette fin de saison ressemble à une immense opportunité.