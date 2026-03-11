Surveillé par plusieurs clubs de Ligue 1 en vue du mercato estival, Kévin Pedro ne sera pas facile à exfiltrer de l’ASSE.

Kévin Pedro ne sera pas simple à déloger de l’ASSE. Le jeune défenseur de 20 ans attise pourtant les convoitises. La semaine dernière, un intérêt du LOSC et du Stade Rennais été évoqué par Mediafoot. Deux clubs de Ligue 1 attentifs à l’évolution du prometteur stéphanois en vue du prochain mercato. Lundi, notre correspondant à Saint-Étienne a ajouté la Real Sociedad à la liste des formations intéressées par son profil.

Le RC Strasbourg loin pour Pedro ?

En revanche, la piste menant au RC Strasbourg semble beaucoup moins concrète pour l’instant. Si le profil du joueur pourrait correspondre aux besoins du club alsacien à terme, aucune source n’a confirmé à But!, à ce stade, un intérêt réel ou avancé. Un dossier qui pourrait évoluer dans les prochains mois mais qui reste aujourd’hui au stade de simple hypothèse.

On sait aussi que la tendance est en tout cas très claire, du côté de l’ASSE. Le propriétaire du club, Kilmer Sports Ventures, n’envisage pas de se séparer de Pedro cet été. Bien au contraire : les dirigeants stéphanois comptent sur lui dans leur projet, notamment en cas de remontée en Ligue 1.

Kilmer compterait sur lui en Ligue 1

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc des Verts, le jeune défenseur polyvalent s’est d’ailleurs imposé comme une pièce importante de son dispositif. Titulaire régulier sous les ordres du technicien normand, qui l’adore, Pedro confirme semaine après semaine son potentiel et son importance dans l’effectif.

Son magnifique premier but samedi à Geoffroy-Guichard contre le Red Star (2-0) est venu le confirmer. Une chose est déjà sûre : le nouveau coach de l’ASSE aura forcément son mot à dire dans un dossier déjà bien parti pour animer le prochain mercato estival.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2