ASSE INFO BUT Mercato : Kévin Pedro a tapé dans l'oeil d'un cador de Liga !

Par Laurent Hess - 9 Mar 2026, 19:30
Il fallait s’en douter : les prestations du jeune Kévin Pedro à l’ASSE ne laisse pas indifférent certains clubs. En Ligue 1 mais aussi a l’étranger…

La saison exceptionnelle de Kévin Pedro avec l’AS Saint-Étienne commence à attirer les regards bien au-delà de la Ligue 2. À seulement 20 ans, le jeune défenseur formé à L’Étrat est devenu l’une des grandes révélations de l’effectif stéphanois.

Une révélation inattendue à l’ASSE

Depuis son premier match remarqué sur la pelouse de Troyes, remporté par les Verts (3-2), Kévin Pedro ne cesse de confirmer tout son potentiel.

Initialement utilisé dans l’axe de la défense sous les ordres d’Eirik Horneland, le jeune joueur a su s’adapter au changement tactique opéré par son successeur Philippe Montanier.

Repositionné sur le côté droit de la défense, Pedro s’est rapidement imposé grâce à sa polyvalence, sa solidité défensive et sa capacité à se projeter vers l’avant.

Face au Red Star (2-0) samedi dernier, il a même inscrit son premier but en Ligue 2, confirmant sa progression offensive.

Montanier impressionné par sa progression

Après la rencontre, l’entraîneur stéphanois Philippe Montanier n’a pas caché son admiration pour la prestation de son jeune joueur.

« Il a été monstrueux sur son côté droit. Il monte de plus en plus devant et apporte cette touche offensive que l’on voit chez les latéraux modernes. Sa finition sur le but était magistrale. »

Le technicien a également insisté sur l’état d’esprit irréprochable du défenseur.

Travailleur et très à l’écoute, Kévin Pedro cherche constamment à progresser, notamment dans le domaine offensif. Un profil qui correspond parfaitement aux exigences du football moderne.

La Real Sociedad séduite

Les performances du jeune Stéphanois ne passent évidemment pas inaperçues.

Selon nos informations, un recruteur de la Real Sociedad s’est récemment déplacé à Geoffroy-Guichard pour observer la rencontre entre l’ASSE et Laval (2-1).

Et l’émissaire du club basque a particulièrement apprécié la prestation de Kévin Pedro.

Philippe Montanier connaît très bien la Real Sociedad pour y avoir entraîné entre 2011 et 2013, notamment à l’époque où un certain Antoine Griezmann faisait ses débuts au plus haut niveau.

L’Europe déjà à ses pieds ?

Pour l’instant, aucun contact officiel n’a été établi, mais les performances du défenseur stéphanois attirent déjà l’attention.

Plusieurs clubs de Ligue 1 suivraient également son évolution de très près. Une chose est sûre : à seulement 20 ans, le jeune défenseur possède déjà un potentiel qui dépasse largement les frontières de la Ligue 2. Et les recruteurs européens semblent l’avoir bien compris.

