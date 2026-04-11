ASSE : la rivalité avec l’OL dérape encore, deux enfants au cœur d’une polémique

Une nouvelle fois, la rivalité entre l’ASSE et l’OL a fait parler, et deux enfants sont cette fois au cœur de la polémique.

Une simple sortie pédagogique de jeunes footballeurs s’est transformée en polémique sur les réseaux sociaux. Le club amateur du FC Bressans, basé dans l’Ain, a emmené ses stagiaires au mythique stade Geoffroy-Guichard pour une journée autour du football. Mais une publication humoristique et une image mal interprétée ont rapidement enflammé les débats en ligne.

Une sortie au “Chaudron” qui devait être festive

Dans le cadre d’un stage éducatif, les jeunes joueurs du FC Bressans ont visité l’enceinte de l’ASSE, le stade Geoffroy-Guichard. Pour accompagner cette sortie, le club a publié sur ses réseaux sociaux une phrase volontairement humoristique :

« Suite au mauvais comportement des 41 stagiaires hier, aujourd’hui c’est punition collective avec une sortie à l’ASSE ».

L’intention était clairement de faire sourire les parents et membres du club.

L’élément qui met le feu aux réseaux : les maillots de l’OL

Mais une image en particulier a rapidement changé le ton de la publication. On y voyait deux jeunes enfants brandissant des maillots de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Et dans le contexte de rivalité historique entre l’ASSE et l’OL, ce détail a suffi à déclencher une vague de réactions, négatives pour la plupart.

On le sait, le derby entre l’OL et l’ASSE est l’un des plus anciens et le plus intense du football français. Chaque confrontation dépasse largement le cadre sportif, tant la rivalité entre les deux clubs est profondément ancrée dans la culture footballistique régionale.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont jugé la publication provocatrice, pointant surtout l’encadrement du club amateur. D’autres ont rappelé que les enfants n’étaient pas responsables de la situation.

Le FC Bressans fait machine arrière

Face à l’ampleur des réactions, le FC Bressans a rapidement supprimé la publication initiale, et a tenu à clarifier ses intentions : « Notre club est partagé entre supporters lyonnais et stéphanois avec une seule passion -> Le football. La petite blague n’avait pas pour but de cracher sur le club mais simplement de faire un clin d’oeil à NOS parents et dirigeants stéphanois mais nous ne pensions pas que cela sortirait du contexte ‘’Bressans’’. Notre petit club familiale aime se déplacer dans les clubs historiques dont font partie les verts (nous jouons d’ailleurs en vert) ».

La rivalité OL–ASSE dépasse parfois le cadre professionnel pour toucher même les clubs amateurs et les jeunes catégories. Même lorsqu’il s’agit d’une simple sortie éducative, les symboles liés aux clubs peuvent rapidement prendre une dimension polémique sur les réseaux sociaux.