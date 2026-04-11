ASSE – Dunkerque : Montanier a tranché pour son onze de départ

L’ASSE reçoit Dunkerque ce samedi à 20h. Voici la compo que devrait aligner Philippe Montanier.

L’ASSE est toujours 2e de Ligue 2 mais elle reste sous la menace du Mans, revenu à un point après le match nul concédé par les Verts à Nancy (1-1) le week-end dernier.

Moueffek d’entrée

En Lorraine, le 3-4-3 qui avait fait merveille contre Annecy (4-0) n’a pas fonctionné et Philippe Montanier avait dû rectifier le tir à la mi-temps en basculant vers un 4-3-3, avec notamment l’entrée en jeu d’Aïmen Moueffek. Un changement de dispositif qui avait porté ses fruits puisque l’ASSE avait arraché l’égalisation dans le temps additionnel.

L’ASSE de retour en 4-3-3

Selon Peuple Vert, c’est en 4-3-3 que l’ASSE débutera ce soir. Moueffek sera titulaire au milieu aux côtés de Kanté et Boakye. En attaque, Montanier maintiendra sa confiance au trio Cardona-Stassin-Davitashvili. Et en défense, on retrouvera Pedro, Le Cardinal, Nadé et Old, avec Larsonneur de retour dans les buts. Par rapport à Nancy, outre le gardien, un seul changement, donc, et c’est Appiah qui fait les frais du retour de Moueffek dans le onze titulaire.