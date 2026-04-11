À LA UNE DU 11 AVR 2026
[10:00]Pronostic OL – Lorient : enfin une victoire pour Lyon ? L’IA tranche !
[09:40]OM : énorme pression sur De Zerbi avant ses grands débuts avec Tottenham !
[09:20]FC Nantes : le vestiaire répond à l’énorme coup de pression d’Halilhodzic
[09:00]ASSE – Dunkerque : Montanier a tranché pour son onze de départ
[08:30]Greenwood cash après OM-Metz : ses déclarations qui font trembler Lepaul (Stade Rennais) !
[08:00]RC Lens Mercato : un défenseur central pisté par le FC Barcelone pour remplacer Baidoo ?
[07:30]OM : Habib Beye change de ton et se ravise sur son avenir !
[07:00]Équipe de France : Paul Pogba enfin de retour, ses déclarations fortes sur son avenir
[06:30]Pronostic Toulouse – LOSC : Lille peut-il consolider sa place sur le podium ?
[06:00]ASSE : la rivalité avec l’OL dérape encore, deux enfants au cœur d’une polémique
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Dunkerque : Montanier a tranché pour son onze de départ

Par Laurent Hess - 11 Avr 2026, 09:00
💬 Commenter

L’ASSE reçoit Dunkerque ce samedi à 20h. Voici la compo que devrait aligner Philippe Montanier.

L’ASSE est toujours 2e de Ligue 2 mais elle reste sous la menace du Mans, revenu à un point après le match nul concédé par les Verts à Nancy (1-1) le week-end dernier.

Moueffek d’entrée

En Lorraine, le 3-4-3 qui avait fait merveille contre Annecy (4-0) n’a pas fonctionné et Philippe Montanier avait dû rectifier le tir à la mi-temps en basculant vers un 4-3-3, avec notamment l’entrée en jeu d’Aïmen Moueffek. Un changement de dispositif qui avait porté ses fruits puisque l’ASSE avait arraché l’égalisation dans le temps additionnel.

L’ASSE de retour en 4-3-3

Selon Peuple Vert, c’est en 4-3-3 que l’ASSE débutera ce soir. Moueffek sera titulaire au milieu aux côtés de Kanté et Boakye. En attaque, Montanier maintiendra sa confiance au trio Cardona-Stassin-Davitashvili. Et en défense, on retrouvera Pedro, Le Cardinal, Nadé et Old, avec Larsonneur de retour dans les buts. Par rapport à Nancy, outre le gardien, un seul changement, donc, et c’est Appiah qui fait les frais du retour de Moueffek dans le onze titulaire.

ASSEUSL Dunkerque

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, USL Dunkerque