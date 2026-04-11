ASSE – Dunkerque : Montanier a tranché pour son onze de départ

L’ASSE reçoit Dunkerque ce samedi à 20h. Voici la compo que devrait aligner Philippe Montanier.
L’ASSE est toujours 2e de Ligue 2 mais elle reste sous la menace du Mans, revenu à un point après le match nul concédé par les Verts à Nancy (1-1) le week-end dernier.
Moueffek d’entrée
En Lorraine, le 3-4-3 qui avait fait merveille contre Annecy (4-0) n’a pas fonctionné et Philippe Montanier avait dû rectifier le tir à la mi-temps en basculant vers un 4-3-3, avec notamment l’entrée en jeu d’Aïmen Moueffek. Un changement de dispositif qui avait porté ses fruits puisque l’ASSE avait arraché l’égalisation dans le temps additionnel.
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L’ASSE de retour en 4-3-3
Selon Peuple Vert, c’est en 4-3-3 que l’ASSE débutera ce soir. Moueffek sera titulaire au milieu aux côtés de Kanté et Boakye. En attaque, Montanier maintiendra sa confiance au trio Cardona-Stassin-Davitashvili. Et en défense, on retrouvera Pedro, Le Cardinal, Nadé et Old, avec Larsonneur de retour dans les buts. Par rapport à Nancy, outre le gardien, un seul changement, donc, et c’est Appiah qui fait les frais du retour de Moueffek dans le onze titulaire.
L’ASSE reçoit Dunkerque ce samedi soir (20h) pour une rencontre de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Découvrez la compo probable des Verts.— Peuple Vert (@PeupleVertFr) April 11, 2026
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