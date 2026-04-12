ASSE : double coup dur après Dunkerque, Montanier rassure à moitié

Après le succès de l’ASSE face à Dunkerque, Philippe Montanier a donné des nouvelles d’Augustine Boakye et Gautier Larsonneur.

La victoire de l’ASSE face à Dunkerque (2-1) a permis aux Verts de reprendre trois points d’avance dans la course à la montée, mais le succès a été terni par deux inquiétudes physiques majeures : la sortie sur blessure d’Augustine Boakye et l’état de santé de Gautier Larsonneur en fin de rencontre.

Dans un match globalement maîtrisé, l’ASSE a assuré l’essentiel grâce à des réalisations de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Une victoire importante dans une fin de saison tendue où chaque point compte dans la lutte pour la montée. Mais cette soirée a laissé un léger goût amer dans le camp stéphanois.

Des nouvelles de Boakye et Larsonneur

Sorti en début de seconde période, Augustine Boakye a immédiatement suscité l’inquiétude du staff médical. « Augustine Boakye a été touché au niveau de l’adducteur. Il faut attendre demain et voir les examens. J’espère que c’est juste une contracture ou une petite lésion musculaire. On en saura plus avec les examens », a confié Philippe Montanier dans des propos rapportés par EVECT.

Autre moment d’inquiétude : Gautier Larsonneur, resté au sol dans le temps additionnel après une sortie aérienne, a lui aussi suscité l’attention du staff alors qu’il vient tout juste de revenir de blessure. Mais le diagnostic est un peu plus rassurant que celui de Boakye : « Il est touché à la cuisse toujours, la répétition des frappes peut le gêner mais ça devrait rentrer dans l’ordre. En fin de match, il a fait un dégagement à la main qui est allé jusqu’au milieu de terrain, comme quoi il y a toujours des astuces », a rapporté l’ancien coach du RC Lens.

Un sprint final sous tension pour les Verts

Si la victoire contre Dunkerque permet aux Stéphanois de rester solidement positionnés dans la course à la montée, ces nouveaux pépins physiques, concernant deux titulaires par ailleurs, seront à suivre de très près.

L’ASSE devra désormais attendre les résultats médicaux de ses deux joueurs clés pour savoir si ces alertes ne sont que passagères… ou plus préoccupantes dans une fin de saison qui rapproche plus que jamais les Verts de la Ligue 1.