ASSE – Dissolution : l’IA donne son verdict pour les Magic Fans et les Green Angels

Selon l’IA, les Magic Fans et les Green Angels ne devraient pas faire l’objet d’une dissolution totale par le ministère de l’Intérieur.

Les Magic Fans et les Green Angels pourraient bientôt être dissous par le ministère de l’Intérieur. Les deux principaux groupes de supporters de l’AS Saint-Étienne ont été entendus ce lundi dans le cadre de la procédure engagée par les autorités. Cette démarche s’inscrit dans un contexte de durcissement autour des groupes ultras en France. Les représentants des deux associations de l’ASSE ont ainsi été auditionnés ce lundi afin de présenter leurs arguments et de défendre leur position face à cette menace de dissolution. En attendant la décision finale, nous avons demandé à ChatGPT d’imaginer quel devrait être le dénouement de cette procédure. Voici sa réponse.

Un contexte de plus en plus strict autour des groupes ultras

Depuis plusieurs années, les autorités françaises adoptent une ligne plus dure vis-à-vis des groupes de supporters organisés, notamment ceux impliqués dans des incidents (usage d’engins pyrotechniques, tensions en déplacement, affrontements ponctuels, ou comportements jugés à risque). Dans ce cadre, les procédures de dissolution sont devenues un outil symbolique fort, même si elles restent relativement rares et très encadrées juridiquement.

Dans le cas des Magic Fans et des Green Angels de l’AS Saint-Étienne, on est face à deux groupes historiques, très structurés, mais aussi très ancrés dans la vie du club et globalement reconnus pour leur rôle dans l’ambiance du stade. Cela pèse lourd dans la balance au moment d’envisager une dissolution pure et simple.

Une dissolution totale reste une option extrême

Sur le plan juridique et politique, une dissolution de groupes ultras aussi installés serait une décision extrêmement lourde. Elle impliquerait de considérer que ces associations représentent un trouble à l’ordre public suffisamment grave et récurrent pour justifier leur disparition pure et simple.

Or, dans la majorité des cas similaires en France, les autorités privilégient plutôt des mesures intermédiaires : interdictions individuelles de déplacement, encadrement renforcé, sanctions ciblées contre certains membres, ou restrictions temporaires sur les activités des groupes. La dissolution totale est souvent perçue comme une solution de dernier recours, difficile à défendre durablement en cas de recours devant le Conseil d’État.

Le scénario plus probable : maintien sous surveillance renforcée

Dans ce type de dossier, le scénario le plus crédible est généralement un maintien des groupes avec encadrement renforcé. Cela peut passer par des engagements imposés aux associations, une coopération plus étroite avec le club et les autorités, ou encore une pression accrue sur les déplacements et les animations jugées à risque.

Autrement dit, plutôt qu’une disparition pure et simple, on se dirigerait davantage vers une logique de contrôle et de limitation des débordements, tout en conservant les structures existantes. Cela permettrait aussi d’éviter un vide dans les tribunes, ce qui est souvent un argument avancé par les clubs eux-mêmes.

Une décision aussi politique que sportive

Enfin, il faut aussi comprendre que ce type de décision dépasse largement le cadre sportif. Dissoudre des groupes aussi visibles que les Magic Fans et les Green Angels aurait un impact direct sur l’ambiance des stades en Ligue 1, mais aussi sur l’image du club et la relation entre supporters et institutions.

C’est pour cette raison que, dans la pratique, le verdict le plus probable n’est pas une dissolution totale, mais plutôt un compromis encadré, où les groupes restent en place mais sous pression constante pour éviter de nouveaux incidents.

La conclusion

Si l’on se base sur les tendances habituelles de ce type de procédure en France, le scénario le plus cohérent n’est pas une disparition des groupes ultras de l’ASSE, mais plutôt un maintien sous surveillance renforcée avec restrictions possibles. La dissolution pure et simple resterait une option politique forte, mais juridiquement et pratiquement plus difficile à mettre en œuvre sur des groupes aussi structurés et historiques.