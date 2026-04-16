ASSE Mercato : après Montpellier, une pluie de clubs sur Tardieu !

Montpellier ne serait pas le seul club de Ligue 2 à vouloir récupérer le milieu de terrain de l’ASSE, Florian Tardieu.

Florian Tardieu ne devrait plus porter le maillot de l’AS Saint-Étienne la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de 33 ans ne devrait pas prolonger l’aventure avec les Verts, comme annoncé cette semaine par nos confrères de Peuple Vert. L’ancien Troyen devrait donc quitter l’ASSE cet été, mais pourrait rester en Ligue 2 puisqu’il serait en contacts avec Montpellier.

Une bonne partie de la Ligue 2 sur Tardieu

Une information confirmée par Mohamed Toubache-Ter, qui précise que d’autres clubs de Ligue 2 que le MHSC, sans les citer, seraient également intéressés par Florian Tardieu. « Plusieurs clubs de Ligue 2 sont sur le milieu de l’ASSE. Montpellier a sondé en janvier dernier et est une destination qui a l’avantage de rapprocher le joueur de sa famille », a confié l’insider sur X.

Titulaire indiscutable dans le onze stéphanois sous Eirik Horneland, Florian Tardieu a très peu joué depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc des Verts. Absent depuis début mars en raison d’une blessure au mollet, le natif d’Istres n’a pas pu prendre part aux cinq derniers matchs de l’AS Saint-Étienne.