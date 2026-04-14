En fin de contrat en juin, Florian Tardieu devrait quitter l’ASSE et rester en Ligue 2. Il serait en contacts avec un proche du sud de la France.

Blessé d’abord au genou puis à un mollet, Florian Tardieu connaît un premier semestre 2026 décevant. Et frustrant car le milieu de terrain n’a disputé que deux matches sous les ordres de Philippe Montanier, qui correspond à la meilleure période de l’équipe cette saison. Après des mois décevants sous la conduite d’Eirik Horneland, au cours desquels il a tenu son rôle de leader sur comme en dehors du terrain, le natif d’Istres suit les victoires des Verts depuis les tribunes. Et en plus, il semblerait que ce soient ses derniers mois sous les couleurs de l’ASSE…

Il pourrait signer à Montpellier

En fin de contrat en juin, Florian Tardieu ne devrait pas prolonger à Saint-Etienne. Selon les informations de Peuple Vert, le milieu de 33 ans, qui va retrouver les terrains, serait dans les petits papiers de Montpellier pour la saison prochaine. Le club héraultais ne remontera pas et va reconstruire son effectif. Le profil de Tardieu, expert des montées puisqu’il en a déjà connu avec Troyes et Saint-Etienne, est forcément attirant, surtout qu’il est un leader de vestiaire.

Ca sent donc la fin d’aventure entre l’ASSE et Florian Tardieu. Arrivé à l’été 2023 en provenance de Troyes, le milieu de terrain a participé à la remontée du club dans l’élite, a connu une deuxième saison très compliquée dans l’élite avant d’en vivre une troisième mitigée à cause des blessures.

Info Mercato : Tardieu revient de blessure et quittera l'ASSE en juin. Selon nos informations, son profil plaît particulièrement à Montpellier (MHSC). Discussion en cours.

👇 #ASSE https://t.co/r7IaBTiUz8 — Peuple Vert (@PeupleVertFr) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2