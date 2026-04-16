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FRANCE

ASSE : les Verts font une grande annonce sur Stéphane Ruffier !

Par Laurent Hess - 16 Avr 2026, 18:40
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C’est une annonce qui a immédiatement enflammé les supporters de l’AS Saint-Étienne. Le club a officialisé le retour de l’un de ses gardiens les plus emblématiques : Stéphane Ruffier.

Dans un message fort publié par les Verts, l’émotion est palpable :

« 383 matchs en Vert… +1 ! Eh oui, Stéphane Ruffier est bientôt de retour dans le Chaudron à l’occasion du Match des Héros ! »

Une phrase simple… mais qui suffit à réveiller toute une génération de supporters.

Le Match des Héros : un rendez-vous chargé d’émotion

Le retour de Stéphane Ruffier s’inscrit dans un événement exceptionnel organisé par l’AS Saint-Étienne.

Dimanche 31 mai 2026 – 19h30
Stade Geoffroy-Guichard

Le Match des Héros 2026 opposera une sélection de légendes stéphanoises à une équipe composée d’anciennes stars du football et de personnalités.

Mais au-delà du spectacle, l’objectif est aussi solidaire. Le club précise :

les fonds seront reversés à l’AFM-Téléthon pour soutenir la recherche contre la SLA à l’Institut de Myologie.

Un hommage et des légendes réunies

Cette soirée aura également une forte portée symbolique avec un hommage à Georges Bereta, figure historique du club.

Sur la pelouse, plusieurs générations de Verts seront réunies :

  • Loïc Perrin
  • Romain Hamouma
  • Jérémie Janot
  • Pascal Feindouno
  • Mathieu Debuchy et donc Stéphane Ruffier

Sans oublier la mythique génération 1976 avec :

  • Dominique Rocheteau
  • Jean-Michel Larqué
  • Hervé Revelli

Une affiche qui promet une atmosphère unique.

Une Team des Héros pleine de stars

Face aux légendes de l’ASSE, la Team des Héros réunira des noms prestigieux :

  • Eden Hazard
  • Javier Pastore
  • Robert Pirès
  • Christian Karembeu
  • Jérémy Ménez
  • Florent Manaudou

Un mélange unique entre football et spectacle.

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