ASSE : les Verts font une grande annonce sur Stéphane Ruffier !

C’est une annonce qui a immédiatement enflammé les supporters de l’AS Saint-Étienne. Le club a officialisé le retour de l’un de ses gardiens les plus emblématiques : Stéphane Ruffier.
Dans un message fort publié par les Verts, l’émotion est palpable :
« 383 matchs en Vert… +1 ! Eh oui, Stéphane Ruffier est bientôt de retour dans le Chaudron à l’occasion du Match des Héros ! »
Une phrase simple… mais qui suffit à réveiller toute une génération de supporters.
Le Match des Héros : un rendez-vous chargé d’émotion
Le retour de Stéphane Ruffier s’inscrit dans un événement exceptionnel organisé par l’AS Saint-Étienne.
Dimanche 31 mai 2026 – 19h30
Stade Geoffroy-Guichard
Le Match des Héros 2026 opposera une sélection de légendes stéphanoises à une équipe composée d’anciennes stars du football et de personnalités.
Mais au-delà du spectacle, l’objectif est aussi solidaire. Le club précise :
les fonds seront reversés à l’AFM-Téléthon pour soutenir la recherche contre la SLA à l’Institut de Myologie.
Un hommage et des légendes réunies
Cette soirée aura également une forte portée symbolique avec un hommage à Georges Bereta, figure historique du club.
Sur la pelouse, plusieurs générations de Verts seront réunies :
- Loïc Perrin
- Romain Hamouma
- Jérémie Janot
- Pascal Feindouno
- Mathieu Debuchy et donc Stéphane Ruffier
Sans oublier la mythique génération 1976 avec :
- Dominique Rocheteau
- Jean-Michel Larqué
- Hervé Revelli
Une affiche qui promet une atmosphère unique.
Une Team des Héros pleine de stars
Face aux légendes de l’ASSE, la Team des Héros réunira des noms prestigieux :
- Eden Hazard
- Javier Pastore
- Robert Pirès
- Christian Karembeu
- Jérémy Ménez
- Florent Manaudou
Un mélange unique entre football et spectacle.
💚 383 matchs en Vert… +1 ! Eh oui, Stéphane Ruffier est bientôt de retour dans le Chaudron à l’occasion du Match des Héros ! 🥹— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 16, 2026
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