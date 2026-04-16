ASSE : les Verts font une grande annonce sur Stéphane Ruffier !

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C’est une annonce qui a immédiatement enflammé les supporters de l’AS Saint-Étienne. Le club a officialisé le retour de l’un de ses gardiens les plus emblématiques : Stéphane Ruffier.

Dans un message fort publié par les Verts, l’émotion est palpable :

Une phrase simple… mais qui suffit à réveiller toute une génération de supporters.

Le Match des Héros : un rendez-vous chargé d’émotion

Le retour de Stéphane Ruffier s’inscrit dans un événement exceptionnel organisé par l’AS Saint-Étienne.

Dimanche 31 mai 2026 – 19h30

Stade Geoffroy-Guichard

Le Match des Héros 2026 opposera une sélection de légendes stéphanoises à une équipe composée d’anciennes stars du football et de personnalités.

Mais au-delà du spectacle, l’objectif est aussi solidaire. Le club précise :

les fonds seront reversés à l’AFM-Téléthon pour soutenir la recherche contre la SLA à l’Institut de Myologie.

Cette soirée aura également une forte portée symbolique avec un hommage à Georges Bereta, figure historique du club.

Sur la pelouse, plusieurs générations de Verts seront réunies :

Loïc Perrin

Romain Hamouma

Jérémie Janot

Pascal Feindouno

Mathieu Debuchy et donc Stéphane Ruffier

Sans oublier la mythique génération 1976 avec :

Dominique Rocheteau

Jean-Michel Larqué

Hervé Revelli

Une affiche qui promet une atmosphère unique.

Une Team des Héros pleine de stars

Face aux légendes de l’ASSE, la Team des Héros réunira des noms prestigieux :

Eden Hazard

Javier Pastore

Robert Pirès

Christian Karembeu

Jérémy Ménez

Florent Manaudou

Un mélange unique entre football et spectacle.