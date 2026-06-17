FC Nantes : Michel Der Zakarian revient pour sauver les Canaris ! (OFFICIEL)

C’est désormais officiel : Michel Der Zakarian est de retour sur le banc du FC Nantes. Après le départ de Vahid Halilhodzic, les Canaris ont choisi de miser sur un visage bien connu de la maison. Le technicien arménien s’est engagé pour deux ans et retrouve un club qu’il connaît mieux que personne.

Dans une période délicate, marquée par la relégation en Ligue 2 et la nécessité de reconstruire rapidement, Waldemar Kita a donc opté pour l’expérience, l’autorité et l’attachement au maillot. Un retour aux sources qui ressemble aussi à une mission commando.

Der Zakarian, le retour officiel d’un enfant du club

Michel Der Zakarian n’est pas un entraîneur comme les autres à Nantes. Arrivé au club à seulement 15 ans, l’ancien défenseur a grandi avec les couleurs jaunes et vertes. Joueur du FC Nantes entre 1980 et 1988, il a notamment été champion de France en 1983.

Son histoire avec les Canaris ne s’est ensuite jamais vraiment arrêtée. Reconverti entraîneur, Der Zakarian a déjà dirigé le FC Nantes à deux reprises, en 2007-2008 puis de 2012 à 2016.

Cette nouvelle aventure sera donc sa troisième sur le banc nantais. Et elle arrive à un moment crucial.

Michel Der Zakarian est de retour au Club 🏡



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Un spécialiste des remontées

Si le FC Nantes a officiellement choisi Michel Der Zakarian, ce n’est évidemment pas un hasard. Lors de ses deux premiers passages sur le banc nantais, le technicien avait réussi à faire remonter le club de Ligue 2 en Ligue 1.

Une première fois en 2008, puis une deuxième fois en 2013. Deux souvenirs forts pour les supporters, qui savent que Der Zakarian connaît parfaitement les exigences de ce championnat.

Aujourd’hui, Nantes a besoin de repartir vite, de retrouver de la stabilité et de remettre de l’ordre dans un groupe marqué par une saison éprouvante. Dans ce contexte, le profil de Der Zakarian apparaît comme une évidence.

Un coach de caractère pour une mission compliquée

Michel Der Zakarian revient avec son tempérament, son exigence et sa réputation d’entraîneur dur au mal. Passé par Reims, Brest, Montpellier ou encore Caen, il a acquis une solide expérience du haut niveau, mais aussi des contextes difficiles.

À Nantes, il devra rapidement imposer son cadre. Le club sort d’une saison agitée, conclue par le départ de Vahid Halilhodzic. Le nouveau coach aura donc la lourde tâche de relancer une dynamique, de remobiliser un effectif et de redonner une identité forte à l’équipe.

Son abnégation et son esprit combatif seront attendus dès les premières semaines.

Un staff déjà dessiné

Michel Der Zakarian ne revient pas seul à la Jonelière. Il sera accompagné de deux adjoints : David Bechkoura et Vitorino Hilton. Jean-Marc Branger prendra en charge la performance, tandis que Romain Faure occupera le poste de préparateur physique.

Faouzi Amzal reste entraîneur des gardiens et Robin Freneau conserve son rôle d’analyste vidéo. Une structure claire pour permettre au nouveau staff de se mettre rapidement au travail.

L’objectif est évident : préparer le groupe à une saison de Ligue 2 qui s’annonce exigeante, physique et piégeuse.

Nantes officialise un retour très symbolique

Le retour de Michel Der Zakarian est chargé de symboles. Dans une période où le FC Nantes a besoin de repères, le club fait appel à un homme qui connaît son histoire, son environnement et ses exigences.

Mais cette nomination ne devra pas seulement réveiller la nostalgie. Elle devra surtout produire des résultats. À Nantes, Der Zakarian revient avec une mission claire : remettre les Canaris sur les rails et replacer le club dans la course à la remontée.

Le FC Nantes avait besoin d’un homme de caractère. Il a officiellement choisi un ancien de la maison. Reste désormais à savoir si Michel Der Zakarian réussira, une nouvelle fois, à ramener les Canaris vers la lumière.