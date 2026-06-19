ASSE : Dall’Oglio tacle Kilmer Sports et sa data

Olivier Dall’Oglio est revenu sur la fin de son aventure à l’ASSE il y a un an et demi. En pointant la gestion de Kilmer Sports Ventures.

Dans un entretien accordé à Carton Rouge TV, Olivier Dall’Oglio a évoqué la montée de l’ASSE en Ligue 1 en 2024, et le premier Mercato de l’ère Kilmer Sports Ventures, dans la foulée. « Il faut prendre la dimension, on est en Ligue 2, l’équipe arrive à monter, c’est un petit miracle, on arrive à monter, mais on savait très bien qu’on n’avait certainement pas la meilleure équipe de Ligue 2 non plus. Il nous fallait de l’expérience, il fallait des cadres. Un joueur par ligne et ça aurait suffi. »

« Il fallait des cadres »

Mais alors que tous les observateurs avaient bien identifié ces besoins, KSV n’y a pas répondu, préférant miser en premier lieu sur la jeunesse et la data. Ce que déplore Dall’Oglio. « Si on prend Ben Old ou même Boakye, c’est des garçons qui arrivent de l’étranger, qui ne parlent pas la langue. Il y a une découverte du championnat, de la préparation. Ces garçons, il faut qu’ils s’installent, ils ne sont pas chez eux, ils sont à l’hôtel. Il faut du temps. Ils sont jeunes. Je pense que c’est compliqué. La data aujourd’hui fait partie du foot professionnel, c’est quelque chose de très bien. On arrive à avoir plein de renseignements sur un joueur, sur l’équipe. Mais c’est l’excès de data qui n’est pas bon. On ne mise que là-dessus. Si on ne prend pas en compte l’aspect humain, on fait une erreur. On prend des risques. »

« Un joueur, ce n’est pas un numéro »

Et au technicien, licencié quelques mois après avoir fait remonter l’ASSE en L1, au profit d’Eirik Horneland, d’ajouter : « Un joueur, ce n’est pas un numéro. Un joueur, c’est un homme. C’est quelqu’un qui a des émotions et qui le vit différemment. Et ça, vous ne pouvez pas le mettre en équation. »