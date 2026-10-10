OM : Balzaretti avait misé 6 M€ sur un pari très convoité

Federico Balzaretti avait personnellement piloté le recrutement de Tochukwu Nnadi à Zulte-Waregem. L’OM avait déboursé 6 M€ pour devancer un possible départ du Nigérian vers la Premier League.

Balzaretti directement impliqué dans le dossier Nnadi

Les coulisses de l’arrivée de Tochukwu Nnadi à l’Olympique de Marseille se précisent. Selon les informations relayées par BeFootball, sur la base d’éléments de L’Équipe, Federico Balzaretti était allé chercher le milieu nigérian à Zulte-Waregem. L’OM avait investi 6 M€ pour boucler cette opération.

Alors membre de l’organigramme marseillais, le dirigeant italien avait donc joué un rôle central dans ce recrutement ciblé. Le montant du transfert avait été compensé par un salaire jugé correct, permettant au club phocéen de contenir le coût global de l’opération.

L’arrivée de Nnadi à l’OM avait ainsi matérialisé un pari sur un élément prometteur, recruté après son passage dans le championnat belge.

Éric Chelle voyait déjà un « bon coup »

Au moment de son arrivée à Marseille, Tochukwu Nnadi bénéficiait d’une cote intéressante. Éric Chelle, alors sélectionneur du Nigeria, avait publiquement validé le choix de la direction phocéenne dès le mois de janvier.

« C’est un bon coup de l’OM, je m’attendais à ce qu’il aille en Premier League », avait confié le technicien. Une déclaration qui souligne les attentes placées dans le milieu de terrain, dont le profil semblait également susceptible d’attirer des formations anglaises.

Federico Balzaretti est allé chercher Tochukwu Nnadi à Zulte-Waregem pour 6 M€. En janvier, Éric Chelle estimait qu’il s’agissait d’un « bon coup » de l’OM et l’imaginait en Premier League. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2108826113556218190

Un pari qui n’a pas encore porté ses fruits

Ces révélations donnent forcément davantage de relief à la trajectoire marseillaise du Nigérian. Présenté comme un joueur à fort potentiel lors de son recrutement, Nnadi n’est pas parvenu à s’imposer durablement dans la cité phocéenne.

Sa situation s’est même progressivement compliquée. Sa mise à l’écart à Marseille avait confirmé que le pari initial ne suivait pas la trajectoire espérée par ses recruteurs.

Un avenir désormais en question

L’investissement de 6 M€ apparaît d’autant plus significatif que l’avenir du milieu nigérian reste incertain. L’OM doit maintenant déterminer la meilleure solution pour un joueur qui n’a pas répondu aux attentes suscitées par son arrivée en provenance de Zulte-Waregem.

Le dossier de son avenir pourrait ainsi constituer l’un des sujets du prochain Mercato. À l’époque, Balzaretti et Éric Chelle partageaient pourtant la même conviction : Marseille avait réalisé une opération prometteuse en attirant un joueur attendu de l’autre côté de la Manche.