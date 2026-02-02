Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’OM a officialisé le recrutement du milieu défensif nigérian Tochukwu Nnadi (22 ans), en provenance de Zulte Waregem.

Arrivé en premier sur Marseille ce matin, juste avant Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi vient seulement d’être officialisé par l’Olympique de Marseille. Le puissant milieu défensif nigérian a été recruté pour près de 6 M€ en provenance de Zulte Waregem. Un très bon coup selon de nombreux observateurs. Le sélectionneur nigérian, Eric Chelle, ne comprenait d’ailleurs pas pourquoi il ne jouait pas déjà en Premier League.

La durée de son contrat n’a pas été précisée par le club. A son arrivée à Marignane, Nnadi a déclaré : « Je suis content d’être ici. C’est mon premier jour en France. Je suis ici pour jouer au football et me battre pour l’équipe. C’est mon ambition ». Son premier match sous le maillot blanc pourrait être un sommet puisque ce serait le déplacement au Parc des Princes dimanche…