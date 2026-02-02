À LA UNE DU 2 FéV 2026
[23:00]ASSE : Guillou émet des doutes et liste les chantiers inquiétants de Montanier 
[22:39]Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Nordin
[22:30]OM : comment l’OL a amplifié la crise et les tensions à Marseille
[22:10]Real Madrid, PSG Mercato : c’est fait pour Upamecano !
[21:51]FC Barcelone : Laporta se sert de Flick pour l’élection présidentielle
[21:40]OM Mercato : Nnadi officialisé
[21:26]ASSE Mercato : le départ d’Ekwah finalisé sur le gong !
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
[20:21]ASSE Mercato : Le Cardinal, c’est fait !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Nnadi officialisé

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 21:40
💬 Commenter
Tochukwu Nnadi lors d'un match de la sélection nigériane.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’OM a officialisé le recrutement du milieu défensif nigérian Tochukwu Nnadi (22 ans), en provenance de Zulte Waregem.

Arrivé en premier sur Marseille ce matin, juste avant Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi vient seulement d’être officialisé par l’Olympique de Marseille. Le puissant milieu défensif nigérian a été recruté pour près de 6 M€ en provenance de Zulte Waregem. Un très bon coup selon de nombreux observateurs. Le sélectionneur nigérian, Eric Chelle, ne comprenait d’ailleurs pas pourquoi il ne jouait pas déjà en Premier League.

La durée de son contrat n’a pas été précisée par le club. A son arrivée à Marignane, Nnadi a déclaré : « Je suis content d’être ici. C’est mon premier jour en France. Je suis ici pour jouer au football et me battre pour l’équipe. C’est mon ambition ». Son premier match sous le maillot blanc pourrait être un sommet puisque ce serait le déplacement au Parc des Princes dimanche…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot