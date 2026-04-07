OM : la vérité sur le flop Nnadi en partance cet été

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le passage de Tochukwu Nnadi à l’Olympique de Marseille pourrait déjà toucher à sa fin. Arrivé avec des attentes, le milieu nigérian n’a jamais réellement réussi à s’imposer… et son avenir semble désormais scellé.

Un choix qui ne fait plus l’unanimité

Selon les informations du compte X GP013, la tendance est claire en interne.

“Vous l’avez sûrement deviné mais Habib Beye ne veut pas de Tochukwu Nnadi qui devrait sûrement quitter l’OM en fin de saison”

Un désaveu fort pour le joueur, qui ne rentrerait pas dans les plans du nouvel entraîneur Habib Beye.

🔹 Vous l'avez sûrement deviné mais Habib Beye 🇸🇳 ne veut pas de Tochukwu Nnadi 🇳🇬 qui devrait sûrement quitter l'OM en fin de saison 🔚 🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚#TeamOM 🔵⚪ #MercatOM pic.twitter.com/enjB5f3mdy — GP013 (@Gp_013) April 6, 2026

Un recrutement lié à un projet avorté

Toujours selon la même source, Tochukwu Nnadi était à l’origine une piste validée par Roberto De Zerbi. Mais le départ rapide du technicien italien a rebattu les cartes, laissant le joueur sans véritable soutien au sein du projet sportif.

Un contexte qui explique en partie ses difficultés à s’intégrer et à convaincre sur la durée.

Si c'était un choix de RDZ mais il est parti juste après … — GP013 (@Gp_013) April 6, 2026

Un avenir flou à tous les niveaux

La situation de Nnadi reflète plus largement les incertitudes qui entourent actuellement l’OM. Si Habib Beye affirme être sous contrat jusqu’en 2027, son avenir reste conditionné aux résultats, notamment à l’atteinte du podium en Ligue 1.

Dans ce climat instable, difficile pour certains joueurs de s’inscrire dans la durée.

Un départ presque inévitable

Sauf retournement de situation, Tochukwu Nnadi devrait quitter Marseille dès cet été. Un départ qui viendrait acter un passage manqué, symbole d’un recrutement lié à un projet qui n’a jamais réellement vu le jour.

Pour l’OM comme pour le joueur, l’heure semble déjà venue de tourner la page.