RC Lens : un retour plus compliqué que prévu face à l’OL

De retour plus tôt qu’espéré après sa blessure à la cuisse gauche, Samson Baidoo a disputé 36 minutes face à l’OL. Encore en manque de rythme, le défenseur du RC Lens a connu une reprise délicate, sans entamer la confiance de Yannick Cahuzac.

Baidoo retrouve enfin la compétition

On vous en parlait avant la réception de Lyon : Samson Baidoo figurait parmi les trois retours enregistrés par Yannick Cahuzac pour cette rencontre. Le défenseur autrichien est cette fois réellement passé à l’action, en remplaçant Jonathan Gradit pour les 36 dernières minutes.

Touché à la cuisse gauche le 25 juillet, lors d’un match de préparation contre Charleroi, Baidoo devait initialement rester éloigné des terrains pendant trois mois. Son retour intervient donc avec une légère avance sur le calendrier annoncé. Une bonne nouvelle pour un joueur qui avait déjà manqué quasiment toute la seconde partie de la saison dernière.

Une reprise encore hésitante

Cette première apparition n’a toutefois pas été de tout repos. Selon les informations de Lensois.com, le défenseur s’est notamment manqué sur le but de Merah, qui a permis à l’OL de revenir à 2-1. Il a également affiché une certaine fébrilité en fin de rencontre, lorsque les Lyonnais ont accentué leur pression.

Après une si longue absence, Baidoo manque encore logiquement de rythme et de repères. Son retour s’inscrit aussi dans le chantier défensif lancé par Cahuzac depuis sa nomination, avec la volonté de rendre le bloc sang et or plus compact et moins désordonné.

Yannick Cahuzac a profité de la trêve pour revoir l’organisation défensive du RC Lens : fin du pressing désordonné, bloc compact et efforts davantage ciblés. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108463927096975678

Cahuzac retient surtout la bonne nouvelle

L’entraîneur lensois n’a d’ailleurs pas accablé son joueur après cette rentrée imparfaite. Il préfère souligner le retour d’un élément capable d’étoffer sa rotation : « Très content du retour de Sami. J’avais dit en conférence que j’étais très satisfait de retrouver des blessés. C’est important d’avoir un groupe compétitif pour créer une émulation entre chaque joueur. »

« Sami va nous apporter cette concurrence et toute son expérience », a poursuivi Cahuzac. À 22 ans, Baidoo doit désormais enchaîner afin de retrouver son meilleur niveau et de rebattre les cartes dans la hiérarchie défensive du RC Lens.

Une option supplémentaire avant le Sporting

Ce retour tombe à point nommé pour les Sang et Or. Baidoo est bien inscrit sur la liste A du RC Lens en Ligue des Champions et peut donc participer à la réception du Sporting, mardi à Bollaert. Reste à savoir si Cahuzac choisira de le relancer rapidement ou de gérer progressivement son temps de jeu après cette première sortie contrastée.