OL : la réserve enchaîne, un jeune pro profite de la pause

Privée de championnat en raison de la Coupe de France, la réserve de l’OL n’est pas restée inactive. Les hommes de Gueïda Fofana ont dominé Chamalières (2-0), avec un doublé d’Hocine Boulegroun.

Boulegroun voit double contre Chamalières

On vous en parlait vendredi : l’OL comptait profiter de cette pause pour relancer ses jeunes professionnels à l’occasion d’un match amical contre le FC Chamalières. Le résultat est désormais connu et il est positif pour la réserve lyonnaise, victorieuse samedi sur le score de 2-0.

Hocine Boulegroun a été le grand artisan de ce succès. Le jeune Lyonnais a inscrit les deux buts de la rencontre, dont le premier dans le premier quart d’heure. Une prestation remarquée qui lui permet de marquer des points durant cette coupure imposée par les premières échéances de la Coupe de France.

Comme le rapporte Olympique et Lyonnais, Gueïda Fofana avait notamment à sa disposition Noham Kamara, Steeve Kango, Paul Akouokou, Adil Hamdani, Alejandro Gomes Rodriguez et Rémi Himbert. Plusieurs internationaux, absents lors de la défaite amicale contre Espaly fin septembre (2-1), avaient cette fois fait leur retour.

Une dynamique préservée pendant la coupure

Le résultat doit évidemment être relativisé puisque Chamalières occupe l’avant-dernière place de sa poule de National 2 et a déjà concédé trois défaites en championnat. Il confirme néanmoins la bonne période traversée par les Gones, qui restaient sur deux victoires consécutives en N2 avant cette parenthèse amicale.

Ce succès de la réserve apporte aussi une note positive dans un week-end plus délicat pour l’équipe première. Jusque-là invaincu, l’OL s’est incliné face au RC Lens (1-2), porté par un Florian Thauvin double passeur.

À 33 ans, Florian Thauvin continue de faire la loi en Ligue 1. Face à l’OL, le capitaine lensois a délivré deux passes décisives lors de la victoire des Sang et Or (2-1). — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2108838061291299171

Dijon désormais dans le viseur

Troisième de la poule F avec huit points, la réserve de l’OL va désormais pouvoir se tourner vers le retour du championnat. Elle recevra Dijon 2 samedi 17 octobre avec l’ambition de signer une troisième victoire consécutive en National 2.

Gueïda Fofana aura surtout réussi à maintenir son groupe sous pression malgré un calendrier haché. Pour Boulegroun, ce doublé constitue également une belle manière de se signaler au sein d’un effectif où la concurrence reste importante. La pause n’a donc pas cassé l’élan lyonnais avant un rendez-vous déjà précieux dans le haut du classement.