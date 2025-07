OL Mercato : Veretout sur la grille de départ !

Jordan Veretout, l’un des plus gros salaires de l’OL, serait déjà d’accord avec un autre club…

Critiqué et poussé vers la sortie par les supporters, John Textor s’est mis en retrait pour laisser la place à Michele Kang. Déjà patronne de l’OL Lyonnes, la femme d’affaires américaine est lancée dans un plan social afin de réduire la masse salariale, de combler les dettes et d’inciter la DNCG à autoriser l’OL à repartir en L1. C’est dans cette optique que le club olympien espère se délester de ses plus gros salaires. A contre cœur, pour Corentin Tolisso.

Il est OK avec Al-Arabi

Jordan Veretout, décevant depuis son arrivée de l’OM, fait partie de ces plus gros salaires. Et selon RMC, l’ancien nantais a une offre, qu’il aurait déjà acceptée. « Jordan Veretout est pisté par Al-Arabi, club basé à Doha. Un accord entre l’international français (32 ans, 6 sélections) et le club qatarien existe. Il porte sur un contrat de deux ans. Il reste aux deux formations à trouver un terrain d’entente », affirme le média, ce mardi. Veretout est sous contrat jusqu’en 2026 avec l’OL, qui ne devrait pas se faire prier pour l’autoriser à rejoindre le Qatar.

Le coup d’oeil de But FC !

« Voilà une excellente nouvelle pour l’OL. Une aubaine, même, vu le niveau de Veretout ces derniers mois et son salaire… »