Talkshow OL : Textor OUT, Kang IN… Les dessous de la révolution au sein d’Eagle !

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais.

Cette semaine, ce sont les grandes manœuvres au sein du Eagle Football qui nous intéressent avec la nomination de Michele Kang à la présidence et le retrait de John Textor. Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon, a invité l’excellent Malek (supporter, petit actionnaire de l’OL et juriste) pour tenter de répondre aux grandes questions existentielles autour du groupe.

On revient d’abord sur les grandes manœuvres de la semaine et les petites phrases de John Textor ainsi que sa remplaçante Michele Kang. On détaille ensuite le plan de la propriétaire des OL Lyonnes pour sauver la section masculine de la Ligue 2 devant la DNCG fédérale ainsi que sur son plan d’austérité.

Enfin, on s’intéresse à un sujet éminemment important pour le club rhodanien : est-il possible de sortir définitivement le décrié John Textor et la multipropriété Eagle du paysage de l’Olympique Lyonnais ?