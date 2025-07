ASSE, OM Mercato : ça bouge pour Aubameyang !

Un retour en Ligue 1 est évoqué pour l’ancien buteur de l’ASSE et de l’OM…

Pierre-Emerick Aubameyang était de retour à l’ASSE ce lundi. Le club forézien a publié une photo du Gabonais aux côtés de Loïc Perrin, et les Verts ont pris soin d’ajouter que ce n’était pas une info Mercato… Sa présence dans le Forez s’expliquait par la mise à l’essai à Saint-Etienne de son neveu, Enzo Aubameyang, issu de la génération 2008. Le Gabonais est toujours sous contrat en Arabie saoudite avec Al Qadisiyah, où il gagne près de 20 millions d’euros par saison, mais il est en train de négocier son départ. Et comme il pourrait vite se retrouver libre, cela suscite certaines convoitises.

Beaucoup de clubs à l’affût, et pas qu’en Ligue 1

Selon Foot Mercato, Aubame, qui avait quitté la L1 il y a un an après une saison record avec l’OM (27 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues), a plusieurs contacts en France et à l’étranger. « Des clubs saoudiens sont là, de même qu’un club de MLS. Mais un retour en Europe est tout à fait possible. Des clubs de Ligue 1, mais des formations de Super Lig, de Premier League, de Serie A et d’Espagne sont également sur le coup. » Difficile, donc, de savoir où va rebondir l’ancien joueur de Dortmund, Chelsea, Arsenal et Barcelone…