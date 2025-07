ASSE Mercato : l’agent de Stassin met la pression pour le faire partir !

L’agent de Lucas Stassin a fait savoir que l’attaquant de l’ASSE ne souhaitait pas rester en Ligue 2, notamment parce qu’il aurait l’objectif de jouer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique.

🟧 Piste crédible

Ces derniers jours, l’espoir de voir Lucas Stassin rester à Saint-Etienne en 2025-26 avait repris du poids. Et cela changerait forcément beaucoup de choses, vu l’exceptionnelle saison réalisée par le Belge, auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 28 matches de Ligue 1 malgré une entame compliquée. Avec lui à la pointe de son attaque, l’ASSE serait l’incontestable favorite de la L2 et pourrait sereinement envisager une remontée immédiate. Mais ça, c’est à la condition que Stassin veuille bien rester dans le Forez. Et visiblement, ce n’est pas le cas.

« Lucas Stassin veut quitter Saint-Étienne ! »

Le journaliste belge Sacha Tovalieri vient d’écrire sur X : « Lucas Stassin veut quitter Saint-Étienne ! Malgré son attachement aux Verts, le buteur ne veut pas jouer en Ligue 2 en vue de la Coupe du monde 2026. Intéressés par son profil, des clubs allemands et français attendent de vendre avant de pouvoir se positionner sur le Belge ». Ce n’est sans doute pas une confidence du joueur, qui n’a aucune intention de se mettre à dos sa direction ou les supporters, plus sûrement un message de son agent destiné à mettre la pression à l’ASSE.

Quoi qu’il en soit, le message est clair : Stassin veut quitter l’ASSE. Eirik Horneland avait rappelé dernièrement qu’il était lié par contrat et donc que le club pouvait le retenir. Il y a toutefois peu de chances que cela se produise. Les Verts, qui cherchaient encore deux latéraux pour boucler leur mercato, vont donc devoir se mettre un quête d’un buteur aussi prolifique. Pas une mince affaire…

« Le coup d’œil de But FC »

« On s’y attendait mais ça se confirme : Lucas Stassin n’a rien à faire en Ligue 2, même à Saint-Etienne. Plus tôt les dirigeants accepteront et valideront son départ, plus vite ils lui trouveront un remplaçant. »