PSG – Real Madrid : Paris humilie le Real de Mbappé et affrontera Chelsea en finale de la CDM des clubs

Le résumé de la demi-finale de Coupe du Monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid (4-0)

Dès la 4e minute, Fabian Ruiz tentait sa chance du pied gauche à l’entrée de la surface. Thibaut Courtois devait déjà s’employer pour détourner ce tir cadré. Une minute plus tard, à la 5e minute, Ousmane Dembélé reprenait un centre rasant d’Achraf Hakimi à bout portant, mais le gardien belge réalisait une parade réflexe impressionnante. Le PSG insistait, et à la 6e minute, Ruiz ouvrait le score. Asencio pensait intercepter un centre en retrait de Désiré Doué, mais se faisait surprendre par le pressing de Dembélé. Ce dernier butait sur Courtois, et Ruiz, bien placé, poussait le ballon au fond du droit.

À la 9e minute, Dembélé doublait la mise. Il profitait d’une nouvelle erreur de relance, cette fois de Rüdiger, et s’emparait du ballon pour battre Courtois d’un tir du gauche plein de sang-froid. Le PSG continuait sa démonstration. À la 24e minute, après une contre-attaque éclaire, Hakimi était lancé côté droit par une touche intelligente de Dembélé. Il centrait pour Fabian Ruiz qui se défaisait de Valverde et marquait du gauche, signant un doublé.

Les occasions s’enchaînaient : à la 40e minute, Kvaratskhelia effaçait Asencio et tentait sa chance du droit depuis la surface, mais sa frappe était trop dévissée pour accrocher le cadre. Juste avant la pause, à la 45’+4, Dembélé tentait un tir lointain et excentré, que Courtois parvenait à détourner. La mi-temps était sifflée sur le score de 3-0 en faveur du PSG, qui écrasait le Real en une période seulement.

Ramos également à la fête

En seconde période, le PSG continuait de dérouler. À la 48e, Désiré Doué pensait avoir inscrit un but, mais il était refusé pour un hors-jeu préalable d’Ousmane Dembélé. À la 72e minute, Achraf Hakimi perçait sur le côté droit, puis glissait un ballon bien dosé dans l’intervalle pour Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais résistait à Militão et frappait fort du droit en angle fermé. Le ballon fusait juste à côté du premier poteau. Mais ce n’était que partie remise, car, après un tir de Militão, le PSG relançait rapidement en contre. Achraf Hakimi débordait sur le flanc droit et centrait au second poteau. Bradley Barcola, plus vif que Militão, contrôlait et servait intelligemment Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais enchaînait contrôle, pivot et frappe du droit pour inscrire un quatrième but.

C’est comme ça que le PSG a plié l’affaire face au Real Madrid pour ses retrouvailles avec un Kylian Mbappé qui a été inexistant. Les hommes de Luis Enrique affronteront donc Chelsea pour la grande finale, qui se jouera dimanche à 21 heures (heure française).

Les buts en vidéo