Revue de presse : une recrue et un nouveau capitaine inattendus au Stade Rennais ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Jansson arrive au Gym

Comme annoncé par Sky Austria, isak Jansson va prendre la direction de Nice. Selon L’Équipe, le recrutement de cet attaquant excentré gauche droitier de 23 ans va coûter 7 M€ (hors bonus). L’international espoirs suédois sort d’une saison à 7 buts et 2 passes décisives en Bundesliga autrichienne avec le Rapid Vienne. Il a été autorisé par ses dirigeants à quitter le stage du Rapid Vienne pour s’envoler vers Nice, où il doit passer sa visite médicale durant les prochaines heures.

RC Strasbourg : Petrovic vers Bournemouth ?

De retour à Chelsea après son prêt d’un an à Strasbourg, Djordje Petrovic ne devrait pas s’éterniser chez les Blues. Selon L’Équipe, le gardien (25 ans), non retenu pour la Coupe du monde des clubs, est en discussions avancées avec Bournemouth. sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2030, Petrovic a été associé à plusieurs clubs depuis le début du mercato : Strasbourg, Monaco, et plus récemment Sunderland.

AS Monaco : 3 nouveaux jeunes

C’est officiel : trois nouveaux joueurs ont signé un contrat stagiaire avec l’AS Monaco : Jassim Djelloul (AS Saint-Priest – attaquant de 17 ans), Axel Decrenisse (Servette FC – gardien de 16 ans) et David Dunne (Cork City – ailier de 16 ans).

FC Metz : un Géorgien arrive

Le FC Metz se met en mouvement. Selon Foot Mercato, le club lorrain a bouclé la venue de Giorgi Tsitaishvili, international géorgien de 24 ans vient de réaliser une bonne saison en deuxième division espagnole à Grenade (7 buts et 4 passes décisives en 36 matches).

Stade de Reims : Atangana vers Stuttgart ?

Selon Sacha Tavolieri, Stuttgart pousse pour Valentin Atangana! Le club allemand a déjà débuté les négociations avec le Stade de Reims mais un accord est encore loin. Le milieu de terrain – qui a récemment changé d’agent – s’est déjà mis d’accord avec le VfB.

Stade Brestois : Bizot force son départ

D’après Le Télégramme, Marco Bizot fait le forcing pour quitter le Stade Brestois. Le gardien néerlandais aurait demandé à ne pas prendre part aux amicaux de pré-saison pour forcer son départ cet été.

LOSC : Sidibé vers Lille ?

D’après Marc Mechenoua, Lille s’intéresse de près au jeune milieu de terrain franco-anglais Souleymane Sidibé (18 ans). Des discussions ont été entamées avec Stoke City.

Stade Rennais : Rieder et Brassier promus ?

Fabian Rieder fait partie des nombreux retours de prêt à Rennes durant cette intersaison. Et L’Équipe estime qu’il est l’un de ceux qu’Habib Beye souhaitait revoir en vue de le réemboîter dans le projet rennais, comme Albert Gronbaek. Si le milieu offensif danois s’est détourné de Rennes puisqu’il a rejoint, avant même la reprise, le Genoa en prêt avec option d’achat après six mois compliqués à Southampton, le gaucher suisse de 23 ans apparaît plus enclin à poursuivre sa carrière avec le club breton, où il est sous contrat jusqu’en 2027.

Capable de jouer 6, 8, 10 ou sur un côté, Rieder pourrait être testé pendant les matches de préparation à plusieurs postes différents. Par ailleurs, Le Télégramme croit savoir que Lilian Brassier pourrait hériter du brassard lors du premier match amical face à Saint-Brieuc demain. De quoi devenir le nouveau capitaine des Rouge et Noir cette saison ?