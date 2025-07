FC Nantes Mercato : l’un des plus grands mystères de l’ère Kita va mettre les voiles

Prêté à l’été 2023 et définitivement recruté six mois plus tard, le milieu sénégalais Lamine Diack, qui n’a joué… qu’une minute avec le FC Nantes, va être vendu cet été.

🟥 Rumeur

Depuis plus de vingt ans qu’il désintègre… pardon, qu’il dirige la Maison Jaune, Waldemar Kita en a accumulé, des choix hasardeux en matière de recrutement. Mais Lamine Diack est incontestablement l’un des plus grands mystères de son mandat. Le milieu sénégalais a été prêté au FCN par Ankaragücü à l’été 2023 avec une option d’achat de 2 M€. Visiblement pas au niveau, il n’a joué en tout et pour tout qu’une seule minute pour les Canaris, le 2 décembre 2023, contre Nice (1-0). Et malgré ça, Kita a levé son option d’achat en janvier… pour mieux le prêter dans la foulée !

Diack aurait plusieurs touches

Ce prêt de six mois au Colorado Rapids était censé permettre à Diack de se relancer, sauf qu’à son retour en Loire-Atlantique, l’été dernier, il a été de nouveau prêté ! Et cette fois à Hatayspor, en Turquie. Titulaire lors de la première partie de saison, il a été victime d’une hernie discale en janvier, qui l’a laissé sur le flanc jusqu’au bout. Du coup, retour à Nantes pendant l’intersaison. Mais, une fois de plus, il ne devrait pas fréquenter la Jonelière bien longtemps.

Selon Emmanuel Merceron, il aurait des touches ! « Diack, ça va suivre bientôt. Pas mal de demandes un peu partout dans le monde. » Un autre mystère… L’insider ne précise pas s’il s’agira d’un nouveau prêt ou d’un transfert. La durée du contrat du Sénégalais avec le FCN n’est pas connue…

« Le coup d’œil de But FC »

« Un vrai mystère que ce Lamine Diack ! Le FC Nantes devrait résilier son contrat ou le vendre à un très faible prix, histoire de passer à autre chose. »