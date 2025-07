ASSE : Horneland a flashé sur un jeune attaquant

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a apprécié la performance de son jeune milieu offensif Nadir El Jamali (18 ans) lors de la victoire sur Troyes (1-0) en amical samedi.

Comme toujours, le match amical contre Troyes (1-0) samedi a été riche en enseignements pour Eirik Horneland. Surtout que l’entraîneur de l’ASSE avait convoqué de nombreux jeunes joueurs, en attendant que sa direction lui apporte les recrues souhaitées. Certains se sont mis en évidence, et notamment Nadir El Jamali. Ce milieu offensif de 18 ans a disputé la deuxième période en attaque. Son culot a été apprécié du Norvégien, qui a déclaré au micro d’Evect : « Je pense que c’est un top joueur. C’est un très bon joueur. Il est très bon avec le ballon, dans la compréhension du jeu également. Il travaille dur ».

« Les joueurs de l’équipe réserve montrent de belles choses »

Horneland a été moins dithyrambique pour Maedine Makhloufi, jeune latéral gauche ayant disputé la première période : « Concernant Makhloufi, notre première mi-temps a été plus compliquée, donc ça a aussi été un petit peu compliqué pour lui mais il est resté dans le match. Il essaye de se développer, de trouver des passes pour ses milieux de terrain. Il apporte parfois offensivement et reste discipliné défensivement ».

Le Norvégien a une nouvelle fois fait l’apologie du centre de formation stéphanois, ce qui confirme qu’il compte s’appuyer dessus lors de la saison à venir : « Je pense que la formation et les joueurs de l’équipe réserve travaillent beaucoup et montrent de belles choses, à la fois à l’entrainement et en match. On en a vu beaucoup en fin de rencontre face à Troyes, je pense qu’ils ont contrôlé pas mal de choses et ont joué bien organisés ».