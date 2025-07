Absents lors de la victoire de l’AS Saint-Étienne contre Troyes en amical ce samedi (1-0), Benjamin Bouchouari et Zuriko Davitashvili squattent l’infirmerie des Verts.

L’ASSE continue sa préparation estivale avec un groupe encore bien diminué. Face à Troyes, samedi (victoire 1-0), plusieurs absences ont sauté aux yeux. Si certaines sont bénignes, d’autres commencent à devenir préoccupantes, comme l’a reconnu l’entraîneur Eirik Horneland après la rencontre.

En tout, six joueurs de l’ASSE manquaient à l’appel : Lucas Stassin, Aïmen Moueffek, Dylan Batubinsika, Zuriko Davitashvili, Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan. Pour certains, le retour est imminent. Pour d’autres, le flou persiste.

À commencer par Moueffek, pour qui les nouvelles sont encourageantes. « Il va bien, il est de mieux en mieux. Il a pu tester ses capacités physiques aujourd’hui, c’était un bon test pour lui », a expliqué Horneland au micro d’EVECT. Le staff stéphanois espère pouvoir compter sur lui dès vendredi face au Servette de Genève, même si une décision sera prise en fin de semaine.

Davitashvili, quant à lui, devait figurer dans le groupe contre Troyes. Mais un coup reçu à l’entraînement vendredi a chamboulé les plans. « C’est pour ça que Ben Old a dû jouer 90 minutes. On espère retrouver Zuriko à l’entraînement lundi ou mardi. » Le Géorgien reste donc incertain mais sa situation semble gérable.

L’infirmerie de l’ASSE déjà bien remplie

C’est plus compliqué pour Batubinsika et surtout Bouchouari. Le premier suit une préparation adaptée, sans véritable alerte, mais son retour n’est pas encore programmé : « On verra s’il peut être prêt pour vendredi. » En revanche, le cas Bouchouari commence à inquiéter. « Il est en période de soins, on doit encore attendre le concernant », a glissé Horneland, sans donner de date de retour.

Enfin, Stassin et N’Guessan, blessé contre l’Étoile Carouge, sont très incertains pour le match de vendredi. Le staff médical ne veut prendre aucun risque avec eux. Entre prudence et incertitudes, la préparation de l’ASSE reste contrariée. Le coach norvégien garde cependant une ligne claire : « On adapte, on évalue au jour le jour. Mais on ne forcera rien à ce stade. »