RC Lens Mercato : c’est officiel pour Udol !

Le RC Lens et le FC Metz viennent d’officialiser le transfert du latéral gauche Matthieu Udol (29 ans) chez les Sang et Or.

🟦 Officiel

L’annonce vient de tomber sur les réseaux sociaux du RC Lens et du FC Metz : Matthieu Udol est sang et or. Le latéral gauche de 29 ans quitte les Grenat, club de sa ville natale et où il a été formé après dix années au plus haut niveau, moyennant une indemnité de 3,5 M€. Les négociations ont été longues car le promu en L1 ne voulait pas libérer son capitaine, à qui il avait pourtant promis un bon de sortie si jamais le FCM retrouvait sa place dans l’élite.

Il s’est engagé pour trois ans

Dans une présentation à la Simpson, le RC Lens a annoncé le recrutement de Matthieu Udol avec ce commentaire : « Un roc à toute épreuve ! Défenseur complet et polyvalent, Matthieu Udol vient renforcer l’arrière-garde sang et or en provenance du FC Metz. Doté d’un gros volume de jeu et d’une force mentale qui n’est plus à démontrer, le joueur de 29 ans lie son avenir au Racing jusqu’en 2028 ».

Une recrue majeure pour les Sang et Or puisque le désormais ancien Messin est l’un des meilleurs spécialistes de son poste en Ligue 1.