OM : la vidéo choc de Paixao qui embrase tout Marseille 

Censé être blessé et pisté par l’Olympique de Marseille au mercato, Igor Paixao (25 ans) suscite la polémique après une vidéo pibliée depuis le Brésil… où il semble bien remis.

Une vidéo pour le moins inattendue fait le buzz à Marseille et secoue déjà l’OM. Comme Massilia Zone l’a partagé tard hier soir, on y découvre Paixao censé être blessé et en phase de récupération, mais… au volant d’un quad conduit par une jeune femme en string et à toute vitesse !

Le contraste entre la situation officielle du joueur – en convalescence – et les images très libres et audacieuses diffusées sur les réseaux sociaux crée un véritable séisme dans les commentaires des supporters. L’ailier brésilien semble totalement à fond, souriant, défiant les règles, et affichant une insouciance étonnante. La vidéo est devenue virale en quelques heures, faisant parler autant les fans que les observateurs du club.

Benatia est parti négocier avec Feyenoord

Certains craignent que ce comportement puisse nuire à sa récupération physique, tandis que d’autres y voient surtout une expression de la personnalité décontractée du joueur. En tout cas, cela a mis le feu sur les réseaux sociaux, avec des réactions oscillant entre moqueries, surprise et admiration pour son audace.

En parallèle, on a appris que Mehdi Benatia avait pris la direction de Rotterdam pour discuter avec les dirigeants du Feyenoord afin de boucler le transfert de ce même Paixao. Si un accord n’est pas trouvé entre les deux parties, le directeur du football de l’OM activera d’autres pistes au poste d’ailier gauche.