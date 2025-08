PSG Mercato : Zabarnyi pourrait faire une victime à Paris

L’arrivée de l’Ukrainien pourrait provoquer un départ au PSG…

Même s’il a joué samedi soir avec le LOSC contre le Borussia Dortmund (2-3), Lucas Chevalier a sans doute défendu les cages nordistes pour la dernière fois. Le gardien de but des Dogues va s’engager avec le PSG, tout comme le défenseur ukrainien de Bournemouth llia Zabarnyi, courtisé depuis le début de l’été par le PSG.

Beraldo sous la menace

Fabrizio Romano confirme que ces deux transferts sont dans les tuyaux, en phase de finalisation, et que les deux joueurs sont attendus ces prochains jours à Paris. Comme Chevalier, Zabarnyi va signer un contrat de 5 ans à Paris. Une information que le joueur a lui-même liké sur Instagram il y a quelques jours. Et selon Ekrem Konur, cette arrivée pourrait inciter le PSG à ouvrir la porte au départ de Lucas Beraldo. Le Brésilien de 21 ans ne s’est pas vraiment imposé depuis son arrivée dans la capitale et son temps de jeu devrait être encore plus limitée cette saison, malgré sa polyvalence. « Si Zabarnyi vient, Paris considérera les offres pour Beraldo », croit savoir le journaliste turc, spécialiste du Mercato. A suivre…