PSG Mercato : Gonçalo Ramos a une belle touche en Angleterre

L’attaquant portugais du PSG est dans le viseur d’un grand club anglais…

Troisième meilleur buteur du PSG au cours de la saison dernière, et ce malgré une longue absence en début de saison et un temps de jeu limité (1811 minutes seulement), Gonçalo Ramos fait partie des joueurs dont l’avenir au PSG est assez incertain malgré un contrat jusqu’en juin 2028. Luis Enrique le titularise rarement, et plusieurs clubs sont venus aux nouvelles ces derniers jours. Selon certaines sources, le PSG a déjà refusé une offre d’un club de Premier League de plus de 50 millions d’euros pour l’attaquant de 24 ans. Et Sacha Tavolieri révèle ce samedi que l’AC Milan voulait le joueur avant de reculer face aux demandes du PSG, qui voudrait finalement conserver Gonçalo Ramos dans son effectif cette saison. L’attaquant avait été acheté 65 millions à Benfica à l’été 2023.

Ramos en plan B de Sesko à Newcastle

Selon FootbllTalk, la piste la plus chaude pour Ramos mèneà Newcastle. Gonçalo Ramos serait un plan B aux yeux dses Magpies, de retour en Champions League la saison prochaine, derrière Benjamin Sesko, l’avant-centre de Leipzig, priorité du club en cas de départ d’Alexander Isak, pisté par Liverpool. Une première offre de 75 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, a même été proposée et refusée pour le Slovène. Mais Newcastle devrait repasser à l’attaque. Ramos, lui, est donc en salle d’attente. Wait and see !