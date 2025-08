Real Madrid Mercato : Xabi Alonso rêve d’un taulier du PSG 

À Madrid, les yeux brillent devant Vitinha : le milieu portugais du PSG est vu par la Casa Blanca comme un profil idéal pour succéder à Toni Kroos, parti à la retraite après avoir marqué l’histoire des Merengue.

Depuis son arrivée à Paris en 2022, Vitinha a connu une progression fulgurante. Longtemps jugé discret, le Portugais est devenu l’un des maîtres à jouer du milieu parisien, indispensable aux yeux de Luis Enrique. Sa vision de jeu, sa capacité à casser les lignes et sa sérénité balle au pied ont séduit toute l’Europe… et forcément attiré l’attention de Florentino Pérez, en quête du digne héritier de Toni Kroos pour continuer à faire briller le milieu madrilène aux côtés de Bellingham, Valverde et Camavinga.

Pourtant, même à Madrid, on reste lucide : AS affirme que déloger Vitinha du PSG tient de la mission impossible. Le club parisien, qui a enfin trouvé l’équilibre dans son entrejeu, n’a aucune intention de céder son joyau. Sous contrat longue durée et désormais incontournable dans le projet parisien, l’ancien joueur du FC Porto est considéré comme intransférable.

Le Real Madrid va donc devoir patienter, scruter d’autres pistes ou espérer qu’un jour, la situation évolue. En attendant, les Merengue se contenteront d’admirer de loin celui qu’ils considèrent comme un futur grand d’Europe, tout en poursuivant leur quête du successeur parfait à Kroos.