FC Nantes Mercato : une réponse cash est tombée pour Moumbagna (OM) 
ASSE Mercato : une offre est tombée pour Nadé, les enchères grimpent ! 

Mickaël Nadé (ASSE)
Bastien Aubert
8 août 2025

Le défenseur de l’ASSE Mickaël Nadé (26 ans) attire les convoitises. Un club anglais a déjà dégainé une offre, et plusieurs formations européennes et américaines sont prêtes à entrer dans la danse.

🟥 Rumeur

Le mercato de l’AS Saint-Étienne pourrait rapidement s’animer du côté des départs. Selon Africa Foot, Mickaël Nadé serait dans le viseur de nombreux clubs… et pas seulement en Europe.

En Angleterre, Blackburn serait passé à l’action en formulant une offre estimée à 3,5 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur central de 26 ans. Les Rovers voient en Nadé un renfort solide, capable de s’imposer rapidement dans un championnat réputé pour son intensité physique.

Mais les Verts ne devront pas seulement composer avec la concurrence anglaise. En Serie A, l’Hellas Vérone suit également la situation de près et pourrait se positionner dans les prochains jours. En Premier League, Nottingham Forest garde aussi un œil attentif sur le joueur formé à l’ASSE.

Nadé très courtisé en MLS

Et l’attrait pour Nadé dépasse les frontières européennes. Trois clubs de Major League Soccer – Austin FC, New York City FC et Charlotte FC – se sont renseignés sur les conditions d’un transfert. Outre un projet sportif séduisant, ces franchises américaines pourraient offrir au joueur un cadre de vie attractif et un contrat conséquent.

Reste à savoir quelle sera la position de l’ASSE. Auteur d’une saison solide et régulier dans ses performances, Nadé représente une valeur sûre mais face à des offres financières intéressantes et à la volonté éventuelle du joueur de relever un nouveau défi, les dirigeants stéphanois pourraient être tentés de négocier.

