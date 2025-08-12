Stade Rennais, RC Lens Mercato : Geubbels affole la Ligue 1, un nouveau prétendant a pris les devants !

Le Stade Rennais et le RC Lens font partie des clubs de Ligue 1 intéressés par Willem Geubbels (Saint-Gall). Mais ils ne seraient pas en pole…

À 23 ans, Willem Geubbels, l’ancien Lyonnais, Monégasque et Nantais, est actuellement le meilleur buteur de la Super League suisse avec 3 buts en trois matches. L’attaquant français avait déjà brillé la saison passée et forcément, cela attise les convoitises. Troisième meilleur buteur du championnat suisse l’an dernier (17 buts et 3 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues), Geubbels pourrait revenir en Ligue 1 cet été.

Les clubs italiens sont chauds, Toulouse aussi

En Italie, Lecce avait tiré le premier avec une offre de 5,5 millions d’euros refusée par Saint-Gall, et selon Foot Mercato, le club suisse une autre offre de l’ordre de 8 millions d’euros émanant d’un club dont le nom n’a pas filtré. Outre Lecce, Vérone, l’Udinese et Parme sont à l’affût. Et en France, le RC Lens aurais pris quelques renseignements avant de privilégier d’autres attaquants. Le Stade Rennais, en revanche, pensait à Geubbels pour anticiper le futur départ d’Arnaud Kalimuendo. Et Toulouse serait très intéressé par l’ancien Canari. « Si le montant demandé par Saint Gall risque de prime abord de refroidir les ardeurs des Violets, ces derniers sont capables de mettre une belle somme d’argent pour recruter un attaquant », croit savoir « FM ». A suivre…