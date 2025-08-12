PSG Mercato : ça bouge pour Marco Asensio !

Marco Asensio est indésirable au PSG et il tarde à partir malgré l’intérêt de plusieurs clubs. Mais une destination pourrait se préciser…

Prêté à Aston Villa l’hiver dernier, Marco Asensio, sous contrat pour encore un an, ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique. L’international espagnol de 29 ans est dans le viseur de Fenerbahçe mais il n’aurait pas très envie de rejoindre la Turquie. Alors que certains échos ont fait état ces derniers jours d’un intérêt de l’AC Milan et de Côme, en Italie, l’ancien joueur du Real Madrid aurait également la cote au Portugal. Benfica, qui n’est pas parvenu à faire revenir Joao Felix, qui a quitté Chelsea pour Al-Nassr, aurait jeté son dévolu sur l’Espagnol.

Aston Villa revient à la charge

Selon le Correio da Manhã, le SBL a fait de lui sa priorité offensive et une première offre au PSG, à hauteur de 11 millions d’euros, serait partie. AS, la semaine passée, évoquait la situation de l’ancien madrilène et la possibilité d’un retour à Aston Villa où Unai Emery le tient en haute estime. Le média espagnol précisait qu’Asensio touche près de 10 millions d’euros de salaire annuel et que cela représente un frein pour les clubs, alors que le PSG compte transférer son attaquant et non le prêter. Mais selon The Telegraph, ce mardi, le club de Birmingham est encore sur le coup et n’est pas fermé à l’idée d’un transfert définitif. Une solution qui pourrait inciter Paris à faire quelques efforts, également, de son côté. A suivre…