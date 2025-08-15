Revue de presse : Strasbourg opposé à l’auteur d’une folle remontada en C4

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : la Roma aussi veut Magassa, Galatasaray pousse pour Singo

L’Equipe révèle que l’AS Roma s’est ajoutée à la liste des courtisans de Soungoutou Magassa. Le milieu de terrain de 21 ans est également dans le viseur de Nottingham Forest. Le club anglais aurait formulé une première offre, qui sera toutefois en deçà des attentes du club de la Principauté pour son joueur sous contrat jusqu’en 2029.

Par ailleurs, Ekrem Konur assure que Galatasaray continue de faire le forcing pour recruter Wilfried Singo. Le défenseur central de 24 ans est coté 25 M€ par Transfermarkt.

OGC Nice : un dernier renfort après Edouard

Selon Nice Matin, l’OGC Nice ne fera pas de folie sur le marché des transferts après son élimination de la Champions League. Une fois la signature de l’attaquant Odsonne Edouard enregistrée, le Gym se mettra en quête d’un piston. Ce sera sa dernière recrue. Malgré le départ de Pablo Rosario à Al-Shabab, aucun milieu ne devrait débarquer, surtout après l’officialisation du recrutement de Salis Abdul Samed hier.

LOSC : Özer, gardien caché

Officiellement recruté par le LOSC hier, Berke Özer a droit à un portrait dans La Voix du Nord du jour. On y apprend que le gardien turc a longtemps caché à son père qu’il jouait dans les buts ! Son géniteur voulait qu’il soit joueur de champ. Ce n’est qu’après avoir arrêté trois pénaltys dans un match de jeunes que ses éducateurs ont tenu à ce qu’il dise la vérité à son père car il avait la possibilité d’intégrer un centre de formation. Sacrée anecdote !

RC Strasbourg : Brondby en barrages de Ligue Conférence

Hier avait lieu les matches retour du troisième tour préliminaire de Ligue Conférence. Et contre toute attente, le Racing affrontera les Danois de Brondby. Battus 3-0 à l’aller par les Islandais du Vikingur Reykjavik, ils ont réalisé l’exploit de s’imposer 4-0, qui plus est en étant réduits à dix après seulement vingt minutes ! Les matches auront lieu les 21 et 28 août, avec l’aller à la Meinau.

Equipe de France : la prochaine liste dévoilée le 27 août

Dans deux mercredis, Didier Deschamps la liste des joueurs convoqués pour les matches face à l’Ukraine le 5 septembre (en Pologne) et l’Islande le 9 au Parc des Princes, les deux dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.