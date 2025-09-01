ASSE Mercato : un attaquant des Verts sur la grille de départ !

Ecarté du groupe pro, Jibril Othman devrait quitter l’ASSE d’ici la fermeture du Mercato.

Le Mercato ferme ses portes demain soir et l’ASSE tente de trouver des solutions pour plusieurs joueurs qui n’entrent plus dans ses plans, à l’instar de Dylan Batubinsika et Yvann Maçon. Jibril Othman, buteur hier en réserve, en N3, entre dans cette catégorie.

Othman devrait retourner en Belgique

En quête de temps de jeu après un exercice mitigé en prêt à Francs Borains, l’attaquant franco-tunisien de 21 ans devrait retourner en Belgique selon Africafoot. Lokeren et le RFC Seraing seraient sur les rangs pour l’accueillir en prêt, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2027 chez les Verts.